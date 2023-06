Football – P3A : Une équipe-type alléchante mais avec des absents

Et contrairement aux divisions plus hautes, ce sont les seize entraîneurs de la série qui l’ont, en grande majorité, constituée. En effet, lors de chaque journée de championnat, chaque entraîneur distribuait 3, 2 et 1 point(s) aux trois meilleurs éléments de l’équipe adverse. Concernant l’affiche choisie au préalable par un de nos journalistes, c’était bien ce dernier qui distribuait, très logiquement, les points aux deux équipes qu’il allait voir.

Sur base du classement général, nous avons repris les différents joueurs avec le plus d’unités engrangées par poste, dans le but de constituer une équipe-type avec onze titulaires, et quatre remplaçants. Afin de trouver au maximum un équilibre à cette équipe, nous nous sommes obligés à mettre au poste choisi un joueur qui évolue réellement à celui-ci durant les rencontres, quitte à sacrifier des attaquants qui possèdent plus de points, pour un défenseur, souvent dans l’ombre des projecteurs au moment de la distribution des points.

Pour rentrer dans l’analyse pure et dure, la première réaction que nous avons eue au moment de confirmer l’équipe est le faible nombre de joueurs de Thisnes, pourtant champion avec plus de 20 points d’avance sur son dauphin. Ceci s’explique par le système même de notre “jeu”, qui met en avant les individualités de chaque équipe, au détriment du collectif. D’ailleurs, l’équipe de Pierre Longueville est la seule qui place 6 joueurs au-dessus de 14 points, preuve que le groupe était au-dessus du lot. On peut tout de même regretter de ne pas voir un joueur comme Mathieu Belme, décisif à de très nombreuses reprises mais sans doute aussi victime de son succès. Pour le reste, onze équipes sont représentées, seuls WBO B, Warnant B, Hognoul, Villers et Fraiture Sports n’ont pas eu la chance de voir un joueur représenter son club. À noter que Julian Salami, le capitaine d’Oreye, est le seul joueur déjà présent dans l’équipe-type la saison dernière encore présent un an plus tard.

Pour diriger cette équipe vers les sommets, la personne choisie n’est autre que Pierre Longueville. Après une saison rondement menée, le mentor thisnois donne son avis sur cette équipe.

Pierre Longueville, que ressentez-vous de manière générale après avoir vu cette équipe ?

Pour la majorité des joueurs présents, je trouve que leur place est logique. Je me permets d’être surpris de la présence de deux/trois joueurs. Au vu des explications sur l’absence de joueurs de Thisnes, je peux comprendre. J’avais onze gars qui, chaque week-end, méritaient de prendre trois points. Ils ont chacun pris beaucoup de points, ce qui pose problème avec ce système de calcul.

Qui sont les principaux absents de cette équipe ?

Je m’interroge sur l’absence de gars comme Mathieu Belme, Damien Parthoens ou Valentin Petit au vu de notre parcours. Je peux aussi discuter de l’absence d’Alex Koffi de Villers et j’aurai éventuellement choisi plus de joueurs de Couthuin.

Quels sont les points forts et faibles de cette équipe ?

La ligne médiane est très belle et il y a Benjamin Petti qui est au-dessus du lot (rires). Concernant les trois joueurs de devant, ils savent tous mettre un paquet de buts. Par contre, je m’interroge défensivement, je pense qu’il pourrait y avoir meilleur. Après, Benjamin est tellement fort qu’il pourrait défendre tout seul hein (rires).

Concernant le banc, pensez-vous que les joueurs présents peuvent prétendre aussi à une place de titulaire ?

Au but, je préfère Jérôme Destat qui est un excellent gardien. J’aurai préféré voir Andy Boxus titulaire, il a fait une très bonne saison avec Lensois. Je suis aussi content de retrouver Florian Colon. Après son accident, je pense que cette nomination peut lui faire plaisir. En tout cas, je l’espère car il la mérite.

Avec cette équipe entre vos mains, que pensez-vous être capable de faire comme résultat ?

Je pense qu’il serait très difficile de jouer le titre, mais nous serions quoi qu’il arrive au tour final. L’équipe est tout de même pas mal équilibrée, le milieu et l’attaque sont assez élégants, ça pourrait avoir de la gueule (sic).