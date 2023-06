Football - P2A: Ce Faimes-là se doit de retrouver la P1

"Ne pas être dans le Top 5 serait une déception, reconnaît Manu Papalino. Le titre ? Non, il y a d’autres très belles équipes comme Thisnes ou Momalle. L’objectif sera d’accrocher le tour final et de retrouver la P1, tout en restant humble car la série est très relevée. Heureusement, une partie du noyau se connaît déjà et je ne me fais pas de soucis pour que la mayonnaise prenne rapidement. Je suis en tout cas agréablement surpris de l’accueil. Au fil des jours, il y a de plus en plus de monde et les supporters, ici, sont hyper chaleureux."

Des supporters qui devraient retrouver le sourire après une saison 2022-2023 très compliquée. "Si on a perdu notre identité avec tous ces renforts ? Non. Si on perd, on continuera à mettre de la musique et faire la fête après les matchs", glisse le président Nico Rombouts plus serein que jamais avant d’entamer un exercice qui s’annonce prolifique pour des Faimois ambitieux.