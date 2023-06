Réélu président du Huy Athletic Club, Armand Pirotte évoque le départ de Vincent Delcros: "Je ne m'attends pas à un exode"

Armand Pirotte réélu président

Réunis ce mardi soir pour un CA, les dirigeants hutois ont évidemment évoqué le sujet. "Ce n’est jamais évident de se séparer de quelqu’un d’important mais il était devenu nécessaire de prendre cette décision. On va rapidement se remettre en ordre de bataille car le travail ne manque pas. Nos athlètes ont besoin de nous, explique Armand Pirotte, réélu président, ce mardi soir. Je suis évidemment très satisfait de repartir pour un tour. Tous les membres ont gardé leur poste et c’est tant mieux. On forme une superbe équipe. Celle-ci est dynamique et motivée. Cependant, j’aimerais être épaulé avec un vice-président. Je ne suis plus tout jeune (NDLR: il a 69 ans) et cela me permettrait de souffler un peu. L’idée fait son chemin, j’espère qu’on trouvera une personne d’ici un mois."

En attendant, le club du Huy Athletic Club va devoir retrouver un entraîneur digne de ce nom. Le successeur de Vincent Delcros, qui était également administrateur du club depuis 2005, aura en tout cas du pain sur la planche. "On va trouver des solutions, assure Armand Pirotte. Il ne faut pas oublier que tous nos autres entraîneurs ont décidé de rester chez nous. Preuve que le travail est réalisé correctement. Ce qui nous manque, maintenant, c’est un entraîneur spécifique pour la hauteur, la longueur et la perche. Je ne le cesse de le répéter mais nous sommes un club de formation et le Huy Athletic Club, même après le départ de Vincent, restera tel quel."

Au niveau des membres, certains vont quitter le navire. "Mais je ne m’attends pas à un exode. Plusieurs athlètes n’auront pas le choix que de partir, souligne le président. La base restera exactement la même et on continuera à travailler dans ce sens-là sans changer nos habitudes. Je comprends les quelques interrogations mais l’objectif sera toujours de contenter un maximum de nos athlètes."

Des projets à gogo

Pour cela, Armand Pirotte et son équipe ont décidé de structurer davantage la communication. Un nouveau site internet verra prochainement le jour et la page Facebook connaîtra un sérieux lifting. "On va repartir d’une feuille blanche à ce niveau-là. Les projets sont nombreux tout comme la quatrième manche du circuit de l’amitié à Hannut le 23 juillet", note un homme qui en sera bientôt à sa quarantième saison au sein du Huy Athletic Club. Et ce n’est pas le départ de Vincent Delcros qui va atténuer sa motivation qui reste intacte au fil des années.

Vincent Delcros: «Un petit constat d’échec»

Même s’il se dit « extrêmement déçu » de quitter Huy son « club de cœur », Vincent Delcros ne souhaite pas polémiquer davantage car « c’est déjà assez tendu comme ça.» Au coaching depuis quinze ans, Vincent Delcros et le Huy Athletic Club n’avaient plus la même vision sportive. « Dans ces cas-là, il est préférable de passer à autre chose. C’est forcément un petit constat d’échec », dit-il.

À la question de savoir si le club connaîtra un exode de ses pépites. La réponse du désormais ex-entraineur et claire et limpide.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est absolument pas mon intention. Les athlètes qui voudront travailler avec moi, travailleront avec moi. Chacun décidera de la suite de son parcours mais je ne force personne», souligne l’intéressé.

De son côté, Vincent Delcros continuera de coacher comme « entraineur indépendant. »

D’autres projets pourraient également voir le jour. « J’ai des touches dans plusieurs clubs mais mon discours est clair : je me concentrerai d’abord sur le travail avec les athlètes. Il est possible que j’intègre un ou l’autre club par la suite mais ce n’est pas, pour le moment, mon objectif prioritaire», poursuit Vincent Delcros. Voilà qui a le mérite d’être clair !