"Le plus grand challenge de ma carrière": Lionel Bosco rejoint les Allemands de Bonn où il sera l'assistant de Roel Moors

Lionel Bosco, votre départ de Liège Basket n’a pas été simple à digérer ?

Ce fut compliqué, je ne peux pas le nier. Je ne m’y attendais pas du tout. Mais je suis vite passé à autre chose en allant voir des matchs partout en Europe. Finalement, après mon départ, Liège n’a pas réalisé des résultats impressionnants. Je suis parti la tête haute.

Finalement, vous ne serez pas resté longtemps sur le carreau.

Je suis content d’avoir retrouvé un projet aussi grand. Roel Moors m’a contacté il y a plusieurs semaines pour l’accompagner et je n’ai pas hésité bien longtemps.

Bonn reste une référence du basket allemand et européen.

Depuis deux ans, le club reste sur de très bons résultats. Cette année, Bonn n’a perdu qu’à deux reprises en championnats, c’est une grosse armada. Je suis le club depuis quelque temps et, là-bas, il y a une grosse culture basket.

Après avoir remporté la Ligue des champions et terminé vice-champion d’Allemagne cette saison, Bonn sera évidemment attendu. Ce sera difficile de faire mieux, non ?

Assurément ! Ce ne sera plus la même équipe que cette saison. Les dirigeants sont assez intelligents et réalistes quant à la situation actuelle. L’objectif, c’est de garder Bonn dans les équipes du top en Allemagne. Pour moi, c’est le plus gros challenge de ma carrière de coach jusqu’à présent.

Vous épaulerez donc Roel Moors, votre ancien équipier en équipe nationale.

Il a été mon adversaire durant quinze ans en club et on s’est côtoyé dix bonnes saisons en sélection. On s’est toujours très bien entendu. Après mon départ de Liège, je suis allé le voir à Göttingen où il coachait cette saison. Là-bas, on a beaucoup discuté. Roel est un grand coach qui ne cesse de progresser (NDLR: il est d’ailleurs parvenu à qualifier Göttingen pour les play-off. Chose qui n’était plus arrivée depuis très longtemps). Pour lui, rejoindre Bonn, c’est également une étape supplémentaire dans sa carrière. Il franchit les étapes à vitesse grand V.

Quel sera votre rôle à ses côtés ?

Je serai son assistant, mais je ne serai pas mis sur le côté car Roel veut que ses deux adjoints s’investissent à fond. Je n’aurai pas un rôle de l’ombre puisque je serai chargé, entre autres, de la préparation des matchs et des entraînements. Le projet est hyper-intéressant et j’ai hâte d’apprendre auprès de Roel, qui a déjà prouvé toutes ses nombreuses qualités. On sera donc trois puisqu’un Serbe nous accompagne aussi comme assistant. Roel nous a dit qu’on formera un vrai trio. C’est gai, forcément. On est en train de mettre en place la programmation de la pré-saison. On va démarrer fin juillet.

Une première aventure à l’étranger qui s’annonce donc hyper-enrichissante…

J’ai déjà hâte d’y être car je vais pouvoir grandir et apprendre avec Roel. Mon ambition est évidemment de continuer à monter les échelons dans le milieu du coaching. Sur un CV, Bonn est en tout cas une belle ligne en plus, mais cela ajoute forcément un peu de pression car le club est prestigieux. J’ai signé un contrat d’un an et je compte bien me consacrer dans ce projet à 200 %.