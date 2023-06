Jogging (Challenge hesbignon): Aurélien Lefèvre et Dorian Grandjean s'imposent à la Corrida de Wanzoul

En tête de la grande distance longue de 11 kilomètres: Aurélien Lefèvre, le grand gagnant de l’édition 2022 du Challenge hesbignon, a terminé le parcours avec un chrono de 40:09, soit 1:09 en moins que Julien Pirnay, son dauphin.

"J’ai trouvé le parcours un peu exigeant sur les 4 premiers kilomètres avec deux belles côtes, explique Aurélien Lefèvre. C’était assez ludique car on était dans les bois, cela nous change de d’habitude. Le tracé nous permettait aussi de ne pas se trouver en plein soleil également car il faisait encore très chaud en début de soirée."

Un tracé que la gagnant a bien dompté, malgré une course d’endurance en VTT le jour précédant dans les jambes. "Je participe à l’Xterra France ce 2 juillet donc je ne suis pas très reposé, dit-il. J’ai tout de même réussi à parti seul à mon rythme et personne ne m’a réellement suivi, hormis le deuxième sur les premiers kilomètres. Ensuite, le trou était fait et j’ai pu gérer plus facilement. On verra par la suite si je continue à faire des manches car ce Challenge n’est pas un objectif car je ferai un semi-marathon en octobre ou alors le marathon de Berlin fin septembre si je sais m’octroyer un dossard en dernière minute."

Dorian Grandjean, le plus rapide sur la petite course

Du côté de la petite course, c’est Dorian Grandjean qui empoche la première place. "La course est partie vraiment très vite, on pensait que c’était déjà fini après 500 mètres car un petit groupe s’était déjà détaché, explique le lauréat. Il a fallu faire l’effort pour revenir à plusieurs mais nous avons réussi à raccrocher avec le groupe de tête. La fin du parcours montait encore fort et il a fallu tout donner et cela a payé. Un parcours magnifique, super chouette avec beaucoup de dénivelé qui rend cela intéressant et une belle organisation. L’objectif de la semaine prochaine, à Waret-l’Evêque est de faire aussi bien qu’ici."

Le rendez-vous est pris!