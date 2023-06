Football (P4A): une nouvelle ère débute pour Merdorp

Après un an d’absence, Merdorp est de retour dans le monde du football provincial. Et si le club avait dû fermer boutique avec plusieurs tristes casseroles par le passé, ce retour marque le début d’une nouvelle épopée, que chacun espère bien plus positive. À commencer par le nouvel entraîneur, Damien Prins. L’homme est motivé, et sait que le blason du club est à redorer. "Nous espérons évidemment tous repartir sur des bases bien plus saines, souligne le nouveau T1 du club. Les valeurs que nous allons prôner sont le respect et l’entraide. "