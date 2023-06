"Une médaille aurait été incroyable": Jérôme Peeters (Saint-Georges) revient sur sa belle aventure au padel lors des Jeux Européens

Une aventure qui a débuté en fanfare mercredi dernier avec une première victoire face à une paire hollandaise. "On a joué le feu au premier set (6-1) avant de concéder le deuxième (3-6) puis de nous reprendre en fin de match (7-5), explique Jérôme Peeters qui a enchaîné, dans la foulée avec la cérémonie d’ouverture. Ce fut un moment incroyable. François et moi étions derrière Kevin Borlée, le porte-drapeau de notre délégation. Kevin est reparti plus tôt de la cérémonie pour être frais le lendemain et nous a confié le drapeau. Cela restera un superbe souvenir."

En huitièmes de finale, nos compatriotes ont affronté les Polonais Marcin Maszczyk et Jerzy Janowicz. Ce dernier fut demi-finaliste à Wimbledon en 2013 et a atteint le 14e rang mondial au tennis. "Là, on a souffert, rigole Jérôme Peeters. On l’emporte deux fois 7-6 après pratiquement deux heures de jeu." En quarts de finale, la paire belge était opposée aux Italiens Simone Cremona et Marco Cassetta. Une rencontre qui a rapidement tourné en faveur de leurs adversaires qui se sont imposés sur un double 6-1 en moins d’une heure. "Et dire qu’on gagne le premier jeu! On a une balle de break pour faire 2-0 et puis c’est un peu plus compliqué, déplore l’intéressé. Les Italiens ont joué de manière incroyable et n’ont presque rien loupé. On n’a pourtant pas l’impression d’avoir été en dessous de notre niveau. C’est frustrant d’échouer aux portes d’une médaille…"

L’expérience reste néanmoins inoubliable et réussie pour la tête de série numéro 8. "Avec François, ce n’était seulement que notre quatrième tournoi ensemble, c’est donc plus que satisfaisant. On a affiché un niveau de jeu très bon et c’est de bon augure pour la suite."

Justement, la suite, c’est ce week-end à Tour & Taxis, à Bruxelles, pour les championnats de Belgique. En l’absence de Clément Geens, blessé, Jérôme Peeters et François Azzola visent la médaille d’or. "Mais trois autres paires peuvent également prétendre au sacre, ça risque d’être une belle bataille", prévient le membre du Planet Padel qui pourrait réaliser le doublé après son titre de l’année dernière.