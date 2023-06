Padel - "Une grande fierté": Geoffrey Dengis et Damien Lebrun sacrés champions francophones

Les deux partenaires, qui se connaissent depuis près de 25 ans et qu’on a pu voir sur les terrains de foot durant de nombreuses années, sont d’abord passés par une phase qualificative réservée aux paires liégeoises. Une étape passée sans encombre avant la phase finale qui se déroulait ce samedi à Nivelles. "Et là, on a avancé petit à petit, explique celui qui évolue du côté gauche de la paire. En gagnant (NDLR: 9-0) en quarts, on s’est dit que nous étions la dernière paire liégeoise. Et, finalement, on a remporté le tournoi. C’est vraiment une grosse fierté d’avoir fait mieux que nos partenaires d’interclubs et de gagner un gros tournoi comme celui-là. Car il y avait tout de même 4 régions représentées avec, à chaque fois, 48 paires engagées. Il y avait pas mal d’équipes en lice."

Et pourtant, les deux compères ont bien failli tout perdre, que ce soit en demi ou en finale, car ils avaient à chaque fois concédé la première manche avant de se ressaisir. "Cela ne s’est pas joué à grand-chose, reconnaît Geoffrey Dengis. Tous les points étaient serrés et les matchs auraient pu basculer d’un côté comme de l’autre. Mais nous sommes à chaque fois restés bien concentrés et nous avons été réguliers, en n’ayant pas de déchet, dans les moments cruciaux. En finale, nous avons également changé de tactique après le premier set que nous avions perdu 6-1. Et nous adversaires ont reconnu que nous les avions endormis. En plus, nous sommes vraiment complémentaires sur le terrain. Moi, avec ma taille, j’ai un jeu plus agressif alors que Damien met pas mal d’effet dans ses balles et défend très bien. En plus, vu qu’on se connaît très bien, nous n’avons aucun problème en termes de communication, d’entente. "

Ce titre en poche, la paire Dengis-Lebrun va arriver en catégorie 300 avec le plein de confiance. Nécessaire vu que le niveau va être considérablement supérieur. "Oui, ce sera bien plus compliqué, rigole le premier cité. On gagnera des matchs, oui, mais on devrait s’amuser à chaque fois, ce sera plus serré. Et puis, cela va nous permettre de progresser aussi en jouant contre de meilleures paires. "

Et, qui sait ? Peut-être que dans un an ou deux, on retrouvera les deux hommes une nouvelle coupe en mains au vu de leur progression, eux qui n’ont commencé la compétition sérieusement qu’il n’y a que quelques mois.