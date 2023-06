Football - P2A : Lucas Ferron, l’électron libre de la machine à gagner flémalloise, grand vainqueur de notre équipe-type

Un sacre, certes moins large que celui de Flémalle en championnat, mais tout aussi révélateur. Balle au pied, l’ancien international belge chez les jeunes a souvent donné le rythme à son équipe. "J’ai réalisé une bonne saison, mais je n’étais pas encore vraiment à 100%. Mon travail et ma vie de famille me prennent du temps et c’est très important", souligne l’ancien joueur de Richelle.

Suffisant néanmoins pour décrocher le titre de champion avec les Mosans. "C’était vraiment mon objectif cette saison. L’individuel ne m’intéresse pas, martèle celui qui jouait pour la première fois de sa vie au niveau provincial. J’ai été étonné de l’impact physique. Même si j’avais été prévenu, j’ai pris énormément de coups d’ailleurs."

Ironie de l’histoire, Ferron est le seul joueur flémallois parmi les vingt premiers classés. Preuve, s’il en fallait encore, qu’il sortait du lot dans le groupe très homogène de Hervé Houlmont. "Pourtant, je trouve que plein d’autres joueurs auraient mérité cette distinction. Scopel, Ioakimidou, Lambrecth et bien d’autres que j’oublie."

Et quand on lui demande s’il a appris pour cette première saison en provinciale, la réponse est hésitante. "Je ne sais pas vraiment dire si j’ai changé. Une seule chose est certaine, je ne me prends absolument pas la tête. Parfois, je ne sais pas contre qui on joue quand j’arrive au club avant le match", illustre-t-il. Mais n’allez pas croire que le joueur est arrogant pour autant. Son insouciance et sa tranquillité comptent juste parmi les qualités qui lui ont permis d’être doublement sacré cette saison.