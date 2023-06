Jogging (Challenge condrusien): Julien Dethier dompte la concurrence à Ocquier

D’un point de vue exclusivement sportif, c’est Julien Dethier qui s’est imposé sur la longue distance. Et pourtant, quand on voyait au départ les différents participants comme Yves Simonet, Cédric Raemackers ou encore Clément Renard, nous étions en droit de se demander qui pouvait être le favori. Mais finalement, le jeune liégeois s’est imposé en 44 :04, soit en peu plus d’une minute plus vite que le Hutois Yves Simonet. "Quand j’ai vu la ligne de départ, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. Le parcours faisait assez peur avec un dénivelé très important. Nous sommes partis ensemble sur les deux premiers kilomètres puis j’ai pu attaquer dans la première grosse côte. J’ai su rapidement creuser l’écart et gérer la fin de ma course", explique le vainqueur. Chez les dames, Manon Lambotte s’est imposée sans aucune contestation possible, avec, là aussi, plus d’une minute d’avance sur Sara Lebon.

Sur la distance sprint, Guillaume Pousseur a fait parler son sprint pour s’imposer avec 17 secondes d’avance sur Thomas Collignon et Samuel Billa-Garcia. Chez les dames, la favorite Maëlle Levacq s’est logiquement imposée devant la surprenante et jeune athlète de Huy, Klara Frison.

De superbes vainqueurs, des visages émoussés par l’effort et la météo présente : le jogging de la piscine d’Ocquier repart sans aucun doute avec les félicitations du jury.