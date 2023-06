Football (P2A) : Waremme B acte l’arrivée d’un T3

Simon Schoonbroodt est le nouveau T3 de Waremme B en vue de la saison prochaine. "Simon était joueur à Crisnee la saison dernière avant de se blesser gravement. Il s’est ensuite converti comme coach dans notre école des jeunes auprès des U19 provinciaux. C’est là que son profil m’a vraiment plu, un jeune passionné et investi. Et le hasard a fait qu’il est venu frapper à ma porte pour demander à travailler avec nous en plus des jeunes…, explique Romain Paquet. J’ai donc directement accepté sa requête. Il viendra épauler William Cuvelier à mes côtés."