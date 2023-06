Football (P2A): Une équipe-type très (trop) tournée vers l'offensive

Sur base du classement établi, place donc à l’équipe-type. Notons qu’en cas d’égalité entre deux joueurs pour le même poste, la position de leur équipe au classement faisait office de critère décisif. Dans cette P2A, pour le moins spectaculaire et tournée vers l’avant, il a parfois fallu descendre bien bas pour trouver des défenseurs. Pas de chance donc pour certains éléments offensifs qui restent à quai malgré un contingent de points intéressant.

Sur les seize équipes de P2A, douze sont représentées dans ce noyau imaginaire. Momalle, Xhoris, Waremme B et La Clavinoise manquent à l’appel tandis que Seraing Athlétique, Templiers-Nandrin et Ouffet y placent deux joueurs. Étonnant quand on sait que les Momallois ont gagné la première tranche et ont avancé jusqu’à l’interséries. Pour Xhoris, longtemps déforcé, c’est en revanche plus logique. Au même titre que Waremme B qui a vu son noyau évoluer au gré des U19 intégrés et d’autres éléments promus évoluer vers la D2. Enfin, La Clavinoise, rapidement reléguée, ne place logiquement aucun joueur même si Delhaise paie certainement les pots cassés de sa longue suspension.

Pour diriger cette équipe vers les sommets, qui d’autre qu’Hervé Houlmont ? L’entraîneur de Flémalle, arrivé au cours du premier tour en remplacement de Bernard Wégria, a su s’imposer sur la longueur avec les siens.

Hervé Houlmont, quel est votre ressenti général face à cette équipe-type ?

Je pense d’abord que Flémalle n’a pas trop mal bossé en parvenant à être champion avec uniquement un joueur dans l’équipe-type (rires). Plus sérieusement, je pense que cette équipe n’est pas assez bien balancée. Marco Derenne et Christopher Ngiambila sont des joueurs davantage offensifs et nous peinerions sur les flancs.

C’est donc plutôt défensivement que cette équipe vous inquiète ?

Derrière, ce n’est pas assez solide. En plus, il n’y aurait pas un véritable 6 devant eux pour leur permettre de mieux encaisser les offensives adverses. Cela manque un peu de taille et d’impact dans le jeu aérien. Comme je l’ai dit, nous avons deux ailiers qui ne feraient pas assez leur boulot défensif. En revanche, devant, ce serait très intéressant et certainement prolifique. Le danger viendrait de partout et ce, dans des styles assez différents.

Suffisant pour viser une belle place au classement ?

Honnêtement, non. Avec cette équipe, on ne jouerait pas mieux que la moitié de classement.

Pensez-vous que le banc aurait un rôle à jouer ?

Avec Lallemand, Franchina et Saglam nous avons trois joueurs qui ont de l’avenir. Les deux derniers pourraient dynamiter les débats s’ils montaient au jeu. Tandis que Devalet permettrait peut-être d’apporter cet impact et cette dose d’expérience qui fait un peu défaut.

Quels noms manquent à cette équipe selon vous ?

J’aurais quand même bien vu un Lambrecth dans ce groupe. Ce serait bizarre de se priver du meilleur buteur de la série. Derrière, j’aurais rajouté Kalam ou Bellafqih de chez nous ou bien Soumahoro de Ferrières. Cela comblerait certaines lacunes.

Vous l’avez abordé au début, n’est-ce pas étonnant de ne voir que Ferron comme Flémallois ?

Lucas a réalisé une belle saison même s’il s’est un peu éteint sur la fin. Il n’était en tout cas pas au niveau qu’on peut attendre de lui-même s’il y a des raisons. Pour les autres, je pense qu’ils se sont pris pas mal de points entre eux. Le danger pouvait venir de partout à Flémalle et, chaque match, c’était un joueur différent qui faisait mal aux adversaires.

Pourriez-vous piocher quelques éléments de cette équipe-type pour votre Flémalle ?

Bien sûr, surtout offensivement. Plusieurs joueurs auraient eu leur place chez nous. Peut-être pas dans le onze, mais dans le noyau élargi. Je pense notamment à Ngiambila qui fait très mal ou à un Morsat toujours au bon endroit dans le rectangle adverse.