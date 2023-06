Football: Et si la surprise provenait encore d’Oleye en P3A?

Alors qu’Oleye était arrivé en troisième provinciale sur la pointe des pieds la saison dernière, l’équipe hesbignonne avait surpris tout le monde en s’installant solidement dans le Top 5, pour n’être finalement vaincu qu’au tour final. Alors, quand on sait que le noyau, composé de gars talentueux et capable de se battre les uns pour les autres, est pratiquement le même hormis quelques renforts qui feront énormément de bien dans toutes les lignes, comment ne pas penser que l’équipe désormais entraînée par Nicolas Vandevelde pourrait de nouveau surprendre ? Accompagné de ses deux adjoints, Xavier Lempereur et Alex Chasseur, le nouveau coach waremmien se mouille. "Il est évidemment trop tôt pour savoir exactement si nous sommes capables de faire mieux que la saison dernière, mais ça reste tout de même l’objectif ! Nous avons réalisé de bons transferts, des gars du village, et pouvons espérer vivre de bons moments."