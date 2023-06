Tennis (interséries): Moha file en interrégions malgré tout

D’un point de vue sportif, ils n’ont jamais réellement tremblé, les Mohatois ont roulé sur les adversaires et se retrouvent quelques semaines plus tard à deux pas des interrégions, qui se dérouleront en septembre. Une place là-bas serait bien plus qu’une réussite pour ces tennismen du dimanche. Mais pour ce faire, il faudra prendre le dessus d’Ougrée, qu’ils ont battus lors des phases de poules.

Mal partis après les trois premiers simples, où Robin Michaux, deuxième joueur, se blesse à la cuisse, les amis de longue date remontent et recollent presqu’au score via Mortimer Bleus et Guillaume Schepers qui sortent leurs deux opposants sans guère de difficultés, mais surtout en proposant un tennis léché. Pendant ce temps, Loïc Leroy, échevin de sports wanzois, se voit affronter ce qu’on appelle dans le jargon: "un sous-marin", c’est-à-dire un joueur dont son niveau ne reflète pas son classement. Si le premier set est à l’avantage de son adversaire du jour, le second, lui, aurait pu faire basculer la tendance. Fâcheusement, il tombe sur plus coriace en dépit du jeu qu’il proposait. Malheureusement pour eux, au terme de cette rencontre, le fondateur de l’équipe se voit sombrer dans un match où tout semblait possible.

Une fois le temps de la pause venu, de quoi se ressourcer et réajuster le mental qui est le leur, les Wanzois redémarrent le match du jour plein de bonnes intentions. Et ces dernières ne seront finalement pas suffisantes. La paire Leduc-Schepers s’incline en premier, offrant donc la place au TC Ougrée. Dans le même temps, le binôme Schepers-Michaux ne finira pas vainqueur.

Alors que tout semble être joué et que la défaite inflige une baisse de moral, une bonne nouvelle vient pointer le bout de son nez. Oui, le TC Moha sera en interrégions à la suite d’un nombre insuffisant d’équipes dans les autres régions. Ce fut un donc un ascenseur émotionnel, mais qui, au final, se termine bien pour nos régionaux !