Football (P3A): cet Oreye-là ne devrait pas se louper

Du côté d’Oreye, les ambitions sont grandes. D’ailleurs, quand on observe le nombre de joueurs présents à la présentation de l’équipe en cette fin juin, on comprend que quelque chose a (enfin) changé dans le club. Si les ambitions restent logiquement élevées, la mentalité, elle, va devoir être modifiée. Et c’est justement ce qu’a recherché Sébastien Lapierre lors de son mercato. "Je ne sais pas si individuellement, nous sommes meilleurs, mais je suis persuadé que l’équipe est bien mieux équilibrée, sourit celui qui débutera pour la première fois une saison comme T1 du club. Nous avons fait des transferts aux postes qui manquaient la saison dernière et avons su, finalement, conserver la plupart de nos meilleurs éléments."