Athlétisme - "On se sent petit" "Des étoiles dans les yeux": Nos athlètes régionaux reviennent sur les championnats d'Europe par équipes

Car, cette compétition, le Hannutois en a profité à fond, lui qui n’avait encore jamais connu ça sur la piste. Arrivé en Pologne mercredi avec l’ensemble de la délégation, il a dû attendre dimanche en début de soirée pour se mettre en action. "Avant cela, j’étais avec Clément Deflandre, un gars avec qui je m’entends très bien. On s’est entraîné ensemble, sans stress. Je suis même allé voir les différentes épreuves la veille de ma course. C’était ça ou rester enfermé dans ma chambre d’hôtel (rires)", savoure encore Enzo Noel.

Forcément, dimanche, la concentration était de mise au moment de s’élancer aux côtés de Yemaneberhan Crippa, pour ne citer que lui, champion d’Europe du 10.000 mètres en titre. "Alors là, oui, le stress est arrivé, se souvient l’athlète du WACO. Mais j’essaye de m’en mettre moi-même car je supporte bien la pression. Arrivé dans le stade, on se sent vraiment petit. J’avais beau être préparé, il semblait quand même énorme. Après le premier tour, qui a été très lent, je me suis retrouvé à côté de Crippa et même si des gars comme ça sont logiquement plus forts, je me suis dit qu’il ne fallait pas trop les respecter. Si je suis là, c’est qu’il y a une raison, c’est que j’ai ma place et que j’ai prouvé ce que je valais."

Incapable de suivre les meilleurs quand ça a vraiment accéléré, le frère d’Adrien a parfaitement géré sa course pour terminer à la neuvième place dans un chrono de 14:02.78, soit la deuxième meilleure marque de sa carrière. "J’ai dû laisser aller après le deuxième kilomètre car je me suis rendu compte que ça n’allait pas aller. C’est simplement dommage pour le sprint car j’étais avec deux gars et j’aurais pu les devancer en étant un peu plus malin. Mais je suis déjà content de ce que j’ai fait, analyse Enzo Noel. Vu la course, le chrono n’est vraiment pas mal. Il faut savoir qu’il faisait très chaud. C’est un énorme stade où il n’y a pas d’air. "

Une performance remarquée au sein de la délégation belge si bien que Kevin Borlée en personne est venu saluer Enzo Noel. "Il m’a dit que c’était bien après mon décrassage, c’était cool. Et, franchement, cela donne envie de revivre d’autres expériences similaires. Les championnats du monde ou les Jeux olympiques, cela risque d’être compliqué. Mais, vu ma progression cette année, je me dis que c’est faisable d’aller à l’Euro l’année prochaine. Il y aura les JO la même année, certains vont peut-être faire une croix dessus… En tout cas, moi, j’y crois. " Et si cela se réalise, le Hannutois franchirait encore une énorme étape dans sa superbe carrière.

Des sentiments très mitigés pour Antoine Snyders

En arrivant en Pologne, les Belgian Falcons, – notre équipe masculine du relais 4X100 mètres – nourrissait de belles ambitions. En effet, Jordan Paquot venait d’exploser son record personnel et les différents entraînements s’étaient bien passés.

Mais sur la piste de Silesia, le résultat n’a pas forcément été au rendez-vous. «J’ai eu l’impression qu’on faisait une bonne course pourtant, témoigne Antoine Snyders, aligné en deuxième relayeur. Je pensais d’ailleurs que nous allions faire un bon chrono, mais je vois qu’on passe la ligne en 39:40 alors qu’on avait fait 39:25 à Oordegem en début de saison. Je ne comprenais pas ce qui n’avait pas bien fonctionné.»

Mais après analyse des datas, tout est devenu plus clair pour le Waremmien. «On s’est aperçu que le temps de Rendel Vermeulen (NDLR : qui a pris le départ) n’était pas bon. Et, pour terminer le relais, Kobe Vleminckx n’a pas fait non plus un super temps. Il n’était pas très en forme, regrette celui qui disputait cette compétition pour la troisième fois de sa carrière. Personnellement, je n’étais pas en super forme non plus, j’avais mal aux jambes à l’échauffement sans trop savoir pourquoi. Mais je fais quand même un temps correct. Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait même si on fait toujours faire mieux. Par contre, la performance collective n’a pas été au rendez-vous. C’est ce qui est difficile dans les relais, il faut que les quatre membres soient en forme au même temps.»

Et la déception fut d’autant plus grande que la Belgique, qui a terminé 14e, a été reléguée en Division 2 au terme de ces trois jours de compétition. «On aurait pu se maintenir si on n’avait pas connu des soucis sur le 100 et le 400 mètres haies chez les dames, souffle le Waremmien, qui a apprécié son séjour en Pologne. Au niveau organisation, tout était top, je regrette un peu le manque de cohésion dans notre équipe belge. Chacun a un peu fait sa compétition dans son coin alors que c’est un événement par équipes. C’est dommage…»

Sampson : "Certainement pas ma dernière expérience internationale"

Miltiadis Tentoglou, champion olympique. Mattia Furlani, meilleur performeur mondial U20 de 2023. Simon Ehammer, médaillé de bronze aux Mondiaux à la longueur et vice-champion d’Europe du décathlon l’année dernière. Le podium du concours de la longueur de ces championnats d’Europe par équipes résume à lui seul le niveau de cette compétition. «C’est sûr que j’avais un peu des étoiles dans les yeux d’être à côté de gars comme ça. Cela fait quand même quelque chose de sauter à côté d’eux. On comprend vraiment ce qu’est la longueur», se souvient Yanni Sampson, à peine revenu sur le sol belge ce lundi soir.

Et s’il avoue qu’il n’était pas stressé les jours précédents son concours, qui s’est déroulé samedi soir, une fois dans le stade, la donne a changé. «Cette enceinte, c’est la plus belle que j’aie vu. La chambre d’appel avec des écrans, le tunnel pour rentrer dans le stade, c’est vraiment impressionnant. Oui, j’avais alors une petite boule au ventre», reconnaît celui qui a rejoint le RFCL il y a à peine quelques jours.

Un stress qui l’a quelque peu envahi au moment de s’élancer juste derrière… Tentoglou et Ehammer. «Je mords mon premier saut de douze centimètres. Mais j’étais à huit mètres, peste encore Yanni Sampson. J’avais dès lors un peu de pression car je ne voulais pas faire zéro point. Malgré moi, j’assure le deuxième saut (NDLR : à 7m24) avant de me crisper totalement sur ma troisième tentative. C’était vraiment très mauvais.»

Pas parmi les huit premiers au bout de ces trois premiers essais, Yanni Sampson a vu son concours s’arrêter prématurément. «C’est un peu frustrant mais je suis content de ma performance et l’expérience engrangée. Cela donne vraiment envie de revivre d’autres moments comme ceux-là. Oui, c’était une première, mais ce n’est certainement pas ma dernière expérience internationale.» Reste maintenant à joindre les actes aux paroles.

Mathis Espagnet a profité à fond de l'événement

Le premier huy-waremmien à découvrir la belle enceinte de Silesia n’était autre que Mathis Espagnet. Et pour cause, il représentait le Luxembourg, en Division 2, avec une compétition qui se déroulait de mardi à jeudi. Et le Valborsetin a directement été plongé dans le grand bain puisque son 800 mètres était prévu mardi en soirée.

Engagé dans la deuxième série, il a livré une course prudente, se plaçant à la corde, avant de porter son estocade à 200 mètres de la ligne pour terminer à une jolie troisième place. «Oui, je suis content de ma course. Les jambes étaient vraiment bonnes, cela m’a rassuré. Et je pense que la performance est bonne. Tout le monde était content. Le coach national du demi-fond m’a dit qu’il était satisfait de moi après ma course», ajoute Mathis Espagnet.

Après les Jeux des petits États d’Europe, l’athlète de 19 ans est encore monté d’un cran en participant à une compétition d’une plus grande envergure. «Je ne sais pas si le mot impressionnant est le bon pour décrire cette compétition, mais, oui, c’est quand même quelque chose. Une atmosphère comme ça, c’est motivant et assez grandiose, savoure encore Mathis Espagnet. C’était vraiment bien organisé, avec un gros niveau, même en Division 2. C’était vraiment bien comme expérience.»

Et ce, d’autant plus qu’il a pu profiter à fond des journées de mercredi et jeudi pour encourager ses compatriotes. «En effet, j’ai regardé les autres épreuves même si je me suis aussi légèrement entraîné. J’ai bien profité de l’événement, raconte Mathis Espagnet avant de se projeter vers les semaines à venir. Oui, c’est une fierté d’en être arrivé là. Représenter un pays, ce n’est pas donné à tout le monde et c’est à nouveau très motivant. Mais là, oui, je vais prendre quelques jours de repos avant de retourner à l’entraînement. Mais je ne vais plus prendre part à la moindre compétition avant le mois d’août. J’aurais pu être sélectionné pour les Jeux de la Francophonie mais je n’irai pas. Par contre, après ça, oui, j’aurai sans doute d’autres possibilités de représenter le Luxembourg.»

Une belle aventure qui ne fait sans doute que commencer!