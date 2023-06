Vincent Perin revient sur la première édition du "King of the court" à Waremme: "Offrir la possibilité aux jeunes de se montrer"

Il n’empêche, le papa de Martin et Pierre s’est tout de même arrêté deux minutes afin de revenir sur l’organisation de ce "King of the court". "Avec le nouveau calendrier scolaire, nous avons voulu déplacer la semaine de manifestation afin d’éviter les nuisances pour les étudiants, précise-t-il. Du coup, nous aurions pu monter les installations durant le week-end de la braderie mais on a préféré occuper l’espace en proposant un tournoi de qualité. D’autant plus que ce format va se développer pas mal dans les années à venir. "

Pour preuve, la crème du beach belge était présente tout au long de ce week-end. "Chez les filles, on a les quatre meilleures paires du pays. Et côté masculin, il y a aussi de très belles équipes. Franchement, je suis très content du résultat, savoure Vincent Perin. Le volley et le beach-volley s’enracinent à Waremme et on sort de plus en plus de très bons éléments. Cette épreuve, c’est aussi offrir la possibilité aux jeunes de se montrer et de se développer."

De par son succès et l’ambiance qui y règne durant plusieurs jours, l’événement hesbignon pourrai bien inspirer d’autres organisations. "Oui, je pense que Waremme est un exemple pour le beach wallon. Mais je vais même aller plus loin. Le beach de Waremme est unique en Belgique. Il suffit de demander aux joueurs du nord du pays ce qu’ils en pensent. Le site est tout simplement exceptionnel pour organiser ce genre de choses. Et je vous le dis, cela va continuer à exister." Et c’est tant mieux !