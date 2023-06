Les Waremmiens ont pris leur pied lors du "King of the court"

Et le plus heureux était sans doute Louis Laenen qui, pour une fois, pouvait ainsi évoluer devant son public. "Oui, jouer des tournois un peu partout, c’est bien, mais c’est encore mieux d’être à ma maison, confie celui qui, pour l’occasion, faisait équipe avec Jordan Pirick. Waremme a toujours été au top du volley belge. Et là, on voit que c’est aussi le cas en beach-volley. C’est bien d’avoir des clubs wallons qui poussent comme ça. Si on pouvait faire ça partout dans le sud du pays, ce serait vraiment bien. Espérons que cela devienne le cas pour que la discipline soit plus visible car c’est un vrai plaisir d’avoir un tel événement à Waremme. "

Un discours qui faisait écho à celui de Thubault Detandt, qui a évolué des deux côtés de la frontière linguistique, mais qui s’est finalement installé dans la capitale hesbignonne malgré son départ du club. "Franchement, c’est bien d’avoir un tournoi plus pro comme celui-ci. D’ailleurs, des gens m’ont demandé s’il y allait bientôt y avoir une manche classique du championnat de Belgique ici à Waremme. Je ne sais bien sûr pas répondre à la question mais ce serait chouette car il règne vraiment une bonne ambiance. Et je pense que si la date convient à tout le monde, cela peut vraiment perdurer dans le temps. "

On le sait, la semaine du beach est aussi l’occasion pour les nouveaux éléments de Waremme Volley de prendre le pouls avec l’ambiance qu’il règne au club et de faire connaissance avec leurs futurs coéquipiers. Il n’en fallait pas plus pour convaincre Seppe Baetens, poussé par son coéquipier sur sable Dennis Deroey, pour participer à l’événement. "La localisation est vraiment superbe, savoure le réceptionneur-attaquant qui évoluait à Alost la saison dernière. D’autant plus que le format est spectaculaire avec cinq équipes qui tournent tout le temps sur le terrain. C’est la deuxième ou la troisième année qu’on fait ça et c’est quelque chose d’extra. C’est mieux pour le beach-volley. J’étais déjà venu ici il y a quelques années pour une manche classique et c’est toujours aussi magnifique. Waremme, c’est mon futur club, mais on voit aussi qu’il y a des gens vraiment intéressés par le volley. Avec la musique qui accompagne les matchs, c’est une vraie fête. "

Et si l’heure était plutôt à l’amusement, le côté sportif n’a tout de même pas été oublié et ce sont finalement les frères De Keyser qui se sont imposés au terme d’une finale gérée de main de maître. "Nous sommes très très fatigués, rigole Jente, envoyé à l’interview par son frangin. C’était la première fois que je jouais ici à Waremme et je dois bien reconnaître que le fait de jouer sur un seul terrain est plutôt sympa. Nous ne venions par forcément pour gagner (NDLR: ils avaient déjà remporté la manche d Gand) mais nous savions que le podium était atteignable. Et puis, à la fin, tout peut se passer… En tout cas, on reviendra avec grand plaisir car il y a une super ambiance."

Aussi bien au niveau des instances fédérales que des joueurs, le beach de Waremme a vraiment frappé dans le mille !

Sofia Layachi et Maureen Humblet ont fait honneur à Waremme

D’habitude, Sofia Layachi et Maureen Humblet s’illustrent avec la Nationale 2 de Waremme Volley. Pour l’occasion, les deux amies dans la vie de tous les jours ont accepté la proposition de Damien Dupoont. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux Waremmiennes ont pris leur pied. «Honnêtement, c’est un réel plaisir d’être ici, explique Sofia Layachi. On n’a pas hésité longtemps avant d’accepter la proposition. C’est génial d’avoir un tel tournoi à deux pas de chez nous. Il fait chaud et il y a pas mal de monde.»

C’est aussi l’occasion pour les deux volleyeuses de se retrouver et vivre un tournoi pas comme les autres. «Pour nous, c’est une grande première. On a été appelé en dernière minute et on s’attendait à souffrir en début de tournoi, commente Maureen Humblet. Finalement, on est agréablement surprise du niveau de notre niveau de jeu. On n’est pas ridicule et on monte en puissance au fil des rencontres.» De quoi envisager une nouvelle reconversion? «Oui, pourquoi pas, rigolent les sportives. Avec un peu plus d’entraînement et davantage de communication, on pourrait encore être plus forte. Le niveau ici est assez élevé et certaines joueuses s’entraînent souvent. À l’avenir, si la compétition s’inscrit dans la durée, on pourrait envisager de réitérer chaque année l’expérience.»

«Elles m’ont impressionné»

Une première réussie qui n’a évidemment pas échappé à Damien Dupont. «Sofia et Maureen m’ont impressionné. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elles prestent de la sorte. Vu qu’une équipe s’est désistée au dernier moment, on devait trouver une solution de secours. J’ai de suite pensé à Sofia et Maureen car elles ont un jeu complémentaire. Cela se ressent sur le terrain, même sans le moindre entraînement. Elles avaient déjà évolué ensemble sur le sable par le passé mais pour le fun et sans compétition, explique Damien Dupont qui se montre optimiste pour les deux Wawas. En salle, je savais déjà qu’elles avaient un excellent niveau mais, ici, je suis agréablement surpris. Il y a du potentiel et c’est tant mieux. Tant offensivement et défensivement, elles montrent qu’elles peuvent rivaliser avec le haut niveau en Belgique.»

Une nouvelle preuve que la formation de Waremme Volley porte ses fruits, tant en salle que sur du sable.

Damien Dupont : «Vendredi, on a eu très peur pour le sable»

Il avait le sourire, Damien Dupont. Le spécialiste du sable à Waremme Volley et à l’initiative de cette première édition du «King of the court» a vécu un week-end fabuleux. «Le bilan est plus que positif, narre l’intéressé. Pourtant, quand j’ai vu la pluie s’abattre sur le sable jeudi, en fin de journée, j’ai eu très peur. Vendredi soir, le terrain était encore gorgé d’eau à certains endroits. Je n’étais pas à l’aise (rires). Ça pataugeait mais nous sommes parvenus à nettoyer tout à temps pour que le sable soit au top samedi. Les garçons n’y ont vu que du feu. Et, ce dimanche, le terrain était parfait. Vu la météo, le sable était à bonne température et n’était pas bouillant.

Celui-ci était un rien plus dur, c’est tout bon pour le spectacle puisque cela permet aux joueuses moins athlétiques de sauter haut malgré tout.»

Le niveau de jeu était au rendez-vous tant chez les filles que chez les garçons. «Même si nous ne sommes pas parvenus à attirer toutes les meilleures paires du pays, le niveau de jeu était impressionnant, se réjouit Damien Dupont. Les spectateurs présents ont pu savourer les beaux échanges. Je suis satisfait de la prestation des Wawas qui ont tout donné. L’année prochaine? Tout est réuni pour que cet événement pérennise. Avec la braderie en même temps, il y a pas mal de monde. Évidemment, on espère toujours plus en termes d’affluence mais, pour une première, je suis très content.»

Difficile de donner tord à Damien Dupont qui a mis en œuvre, avec le club de Waremme, un tournoi qui ne demande qu’à grandir. Bien vite l’année prochaine!