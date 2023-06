Football (P1): Fize reprend tout de zéro mais restera ambitieux

Une nécessité selon Jean-Guy Eyckmans, qui sera, cette saison, à la fois le directeur général mais aussi le T2. "Oui, il le fallait, assure-t-il . La saison passée n’avait pas répondu aux attentes. Le groupe en place était en fin de cycle. Il fallait repartir avec autre chose. Dans cette optique, le nom d’Éric Thirion est apparu comme une évidence. Et pas tellement ou seulement parce que c’est mon ami. On ne mélangera pas tout. Ses compétences ne sont plus à démontrer. Je suis sûr qu’il va abattre un gros travail… Moi, à ses côtés, comme T2, je vais juste apporter mon expérience dans la gestion des gars, rien de plus. Toutes les décisions, c’est lui et lui seul qui les prendra… "

Des transferts ciblés

Entraîneur adjoint de Yannick Pauletti ces dernières années à Stockay, puis Rochefort, Éric Thirion repart seul sur le chemin du succès. Avec, il l’avoue lui-même, une vraie excitation. "J’ai très envie de reprendre, assure-t-il. Mais, oui, il me faudra, peut-être, un petit temps d’adapation pour me remettre dans le costume de T1. Je pense que c’est normal. Mais je sais où je veux en venir. Et comment y arriver. J’ai beaucoup appris dans le sillage de Yannick. Et je vais me servir de l’expérience engrangée avec lui pour avancer. "

Bien malin cependant qui pourrait dire ce que vaut réellement ce noyau de 26 éléments qui a des qualités, c’est une évidence, mais jusqu’à quel point, ça… "Je serais prétentieux si je vous disais qu’on allait jouer le titre ou la montée, avoue l’ex-coach de Villers entre autres. Évidemment, avec un groupe aussi reconstitué, il faudra d’abord voir si la sauce prend et dans quelle mesure. Bien sûr, avec les dirigeants, on n’a pas fait n’importe quoi. On a ciblé nos transferts avec des gars qui viennent, pour la plupart, de nationale ou de P1 namuroise. C’est vrai que pour certains profils, on a fait des paris. Mais ce sont des paris mesurés. On croit vraiment en tous nos joueurs sans exception. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais quand je vois déjà l’ambiance qu’il y a au sein de ce groupe, je me dis qu’on démarre bien. D’ailleurs, et c’est peut-être un signe, je n’ai jamais été à aucune présentation où tous les joueurs sans exception étaient présents. On sent déjà une certaine forme d’envie. J’espère que ce sera de bon augure pour la suite mais je n’en doute pas: on a tous envie d’amener Fize le plus haut possible en P1… " Le Top 5 semble à la portée, intrinsèquement, de ce noyau. Au moins, quoi…