Football (D3 ACFF): Waremme va devoir rétrécir son terrain d’... 1,5 m

On va finir par en rire. Sauf que ça ne fait rire que moyennement le Stade Waremmien. On savait que pour la saison prochaine, au moins le début avant l’arrivée du nouveau synthétique, le club évoluerait au Longchamps. Mais une tuile, petite, on vous rassure, est de nouveau tombée sur la tête du club. Il semble que le terrain sur lequel le club joue depuis toujours, de même Geer pendant 2 ans soit… trop grand pour la nationale et la D3 en particulier. Le règlement précise en effet que le terrain ne peut pas excéder 104,5 mètres. Or, celui de Waremme fait... 106 mètres. Il faudra donc le rétrécir. Pour ce faire, il compte reculer quelque peu les buts. Non, ce n’est pas une blague. C’est à se demander si une vilaine sorcière n’a pas jeté un sort aux installations du Stade ces dernières années. Du coup, si vous voulez aider le Stade, venez pousser les buts…