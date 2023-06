Beach volley: Waremme devrait devenir une manche phare du championnat de Belgique

Et cette implantation dans la capitale hesbignonne, qui accueille la seule manche wallonne du circuit, fait partie de la nouvelle stratégie de l’ancien 11e mondial lorsqu’il faisait équipe avec Tom Van Walle. "Ma volonté est de créer un circuit complet sur l’ensemble de la Belgique, avance Dries Koekelkoren, dans un français parfait. Par exemple, j’aimerais profiter du sable à la mer où il n’y a plus de manche, c’est dommage. J’ai envie d’avoir un calendrier complet avec des manches d’un niveau constant pour avoir une vraie saison de beach-volley. "

Et si, sous l’impulsion de son nouveau directeur, le beach-volley est en train de grandir, le niveau belge est encore loin des sommets mondiaux. "Je ne pense pas qu’on aura une paire aux Jeux olympiques avant 2032 voire 2036. Nous sommes vraiment en train de restructurer la chose depuis la base et on ne veut pas brûler les étapes. "

Et en parlant d’étape, Waremme va sans doute en devenir une importante du Belgian Beach-volley Championship. "Avec Vincent Perin, Damien Dupont et Luc Larmuseau, il y a vraiment une belle équipe. Tout est réuni pour avoir une belle manche du championnat de Belgique. On espère maintenant s’implanter durablement à Waremme, que ce soit pour le"King of the court"ou une manche classique. On va en discuter mais il y a tout ce qu’il faut pour vivre une belle aventure à Waremme", annonce Dries Koekelkoren. En voilà une bonne nouvelle !