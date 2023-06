La réforme de la Nationale 1 fait grincer des dents à Huy-Waremme: "On n’est pas des professionnels, mais des amateurs"

Une future scission de la N1 qui ne plait pas à tout le monde. Ce mardi, une nouvelle réunion s’est tenue avec les différents clubs de D2 ACFF où seul Ganshoren manquait à l’appel.

"On se dirige tout simplement vers un appauvrissement du football régional et amateur, explique Guy Houssa, l’homme fort de Warnant. Cette scission, c’est du vent. Les personnes qui nous dirigent sont poussées dans le dos par quelques clubs et c’est bien dommage. Ce que je regrette, c’est que personne ne nous écoute. On n’a pas eu le temps de voter pour ce projet et j’ai l’impression que cette scission est déjà cousue de fil blanc. Tout est déjà ficelé et l’ACFF ne tient pas compte de l’avis des clubs."

Un constat partagé par Jean-Pierre Dalla Costa. "À Stockay, on est totalement contre cette scission car cela ne changerait strictement rien. On n’a toujours pas eu l’occasion de voter et c’est dommage. Les exigences pour la Nationale 1 restent beaucoup trop élevées. On n’a pas les moyens, ni les infrastructures, pour évoluer à ce niveau, assure le président des Stockalis. Pour évoluer en Nationale 1, il faut notamment cinq joueurs sous contrat. Dans l’arrondissement, il n’y a aucun club qui peut assumer autant d’exigences."

À Verlaine aussi la position est claire. "De notre côté, on ne souhaite pas de cette scission car il n’y a aucun avantage, glisse le CQ Laurent Wera. Par contre, notre souhait est toujours bel et bien d’accéder la Nationale 1 à court terme."

Une Nationale 1 bicéphale, Hamoir n’en veut pas non plus. "Je trouve ça vivifiant et bien plus enrichissant de jouer contre des clubs flamands qu’uniquement entre Francophones, assure Raphaël Miceli. Je n’aime déjà pas l’idée de scission en Belgique, qu’elle soit sportive ou pas. Puis, quel sens cela a de jouer à 8, 10 ou 12 dans une même série ? Au-delà de ça, je trouve que cette possible transformation manque de transparence. On est arrivé à la réunion mardi et on avait un peu le sentiment que les dés étaient déjà pipés. Je suis d’ailleurs très étonné qu’on ne procède pas à un vote pour décider de la chose. On nous a dit qu’on n’avait pas reçu nos réponses à une demande similaire en début du mois de juin. Or, nous, Hamoir, on a bel et bien répondu et on a répondu non. Plus globalement, je suis contre la licence en Nationale 1. On n’est pas des professionnels, mais des amateurs. Il ne faut jamais l’oublier. Un seul exemple: pourquoi exiger des tribunes de 150 places assises quand on a… 70 payants ?"

L’Union Hutoise et Waremme sont favorables

Du côté de l’Union Hutoise, cette future "réforme" est plutôt vue d’un très bon œil. "C’est une excellence chose, assure Jean-Marc Fortin. Jouer entre clubs wallons en Nationale 1 serait incroyable et je pense que ça permettrait d’avoir davantage de spectateurs. C’est aussi l’assurance d’avoir un montant en D1B wallon chaque saison. Certains estiment qu’on procède à un nivellement pas le bas mais je ne suis pas d’accord. Que du contraire puisque cette future N1 risque d’être un championnat nettement plus relevé avec plusieurs derbys." De quoi envisager, dans quelques années, une montée dans l’antichambre de la D1B ?

"Une ville comme Huy mérite d’avoir un club de foot digne de ce nom. Regardez Namur qui vient de monter en Nationale 1. Oui, l’Union Hutoise peut rêver de ce niveau", poursuit le coprésident hutois.

Au Stade Waremmien, Patrick Ainseur estime que "la distance avec les clubs flamands freine pas mal de dirigeants pour essayer de monter. Je suis pour cette scission puisqu’elle permettrait aux clubs de la série d’affronter des équipes voisines. C’est toujours très intéressant pour l’affluence." Les avis sont donc mitigés. Reste à voir ce que décidera l’ACFF avant le 30 juin prochain.

«Il y aura un vote définitif sur la scission ou non» assure l’ACFF

S’il est encore trop tôt pour évoquer les différents contours de cette scission, Patrice Sintzen, le porte-parole de l’ACFF, assure que «les travaux concernant les modalités sont en cours.» Certains présidents des clubs huy-waremmiens ne se sentent pas vraiment écoutés. «Le conseil d’administration a voté le fait de nommer un groupe de travail pour étudier la faisabilité de ce projet. Après le rapport de ce groupe, il y aura un vote définitif sur la scission ou non», souligne Patrice Sintzen. A noter que le COSU (le Conseil Supérieur du Football) va, à présent, réunir les entités concernées. L’ACFF confirme qu’un vote doit intervenir avant le 30 juin 2023 afin que la scission puisse être effective dès la saison 2024-2025.