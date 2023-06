Football (P4A - Présentation): Couthuin B veut éviter les erreurs passées

Ces ambitions qui sont bien présentes, mais qui seront d’un naturel plus mesuré. "S i on parvient à atteindre la colonne de gauche, ce sera déjà ça de pris, explique l’entraîneur. Le premier objectif est d’avoir une bande de potes car c’est ça la P4. Ensuite, le reste viendra naturellement. Pour ce faire, il faudra compter sur un groupe réceptif et présent aux entraînements. Ce sera le maître mot. Je ne veux plus me retrouver mi-saison avec très peu de joueurs présents aux entraînements. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire changer la tendance."

Possédant une équipe U21, les Couthinois pourront puiser dans cette mine de diamants bruts. "Il y aura un réel travail étroit entre nos deux équipes afin de donner la chance aux plus volontaires, lance le T1. La post-formation sera importante et est le vivier dont tout le monde a besoin. Je ne veux plus me dissiper en jouant également. C’est pour cette raison que mes crampons sont bien rangés. "

En marquant beaucoup moins après la première tranche la saison dernière, les Couthinois savent ce qu’ils peuvent améliorer. "On doit garder une ligne d’attaque performante, assure le tacticien. Et je pense que nous sommes bien partis." Réponse d’ici quelques semaines !