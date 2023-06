Football (P1) - Grand vainqueur de notre équipe-type, Johann Licour a connu un retour en grâce au poste d'avant-centre

Et comme le bon vin, le frère de Greg semble se bonifier avec le temps lui qui avait connu une première nomination dans notre équipe-type de D3 il y a cinq ans alors qu’il portait les couleurs de Huy. Et si le Covid n’était pas passé par là, sans doute n’aurait-il pas attendu aussi longtemps pour connaître une nouvelle nomination.

Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, il suffit d’ailleurs de le voir se donner sans compter sur les terrains de notre football régional, Johann Licour n’a pas fait que sa réapparition dans notre équipe-type puisqu’il a remporté notre classement régularité suite aux points distribués tout au long de la saison. Avec 33 unités au compteur, soit une moyenne de plus d’un point récolté par rencontre, il a devancé son plus proche poursuivant de trois longueurs.

Un sacre qui s’explique aussi sans doute par son repositionnement à la pointe de l’attaque, là où il s’était révélé étant jeune avant de connaître un exil de plusieurs années sur le flanc. Et au sein d’une équipe fizoise qui a alterné le chaud et le froid durant cette saison, il a souvent été un phare dans la grisaille sang et marine, lui qui a planté treize buts, soit près d’un tiers des réalisations de son équipe.

Désormais âgé de 34 ans, Johann Licour a décidé de quitter l’élite provinciale, là où il a officié durant de nombreuses années, pour descendre d’un échelon en rejoignant Thisnes. Que les défenseurs de P2A se tiennent prêts, notre vainqueur de l’équipe-type de P1 version 2022-2023 est encore affamé !