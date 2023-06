Football (P1) - "Cela pourrait être agréable de coacher cette formation": Jean-Yves Mercenier décrypte notre équipe-type

Pour rappel, lors de chaque match, les journalistes au bord du terrain attribuaient trois, deux et un point(s) aux trois meilleurs joueurs de chaque formation. De quoi établir un classement de la régularité le plus objectif possible.

Les votes ont plutôt bien fait les choses puisque nos cinq équipes huy-waremmiennes sont représentées de manière globalement équitable avec quatre joueurs pour Wanze/Bas-Oha, trois pour Fize, Faimes et Hannut ainsi que deux pour Geer. Une fois n’est pas coutume, il n’a pas fallu non plus descendre bien bas dans le classement pour y piocher des défenseurs, souvent laissés pour compte au moment des votes.

Au final, l’équipe est bien plutôt bien balancée, regorge de talent(s) et ne manque certainement pas d’expérience. Pour driver cette formation fictive, qui d’autre que Jean-Yves Mercenier, le mentor de Wanze/Bas-Oha, qu’il a réussi à mener à la montée en D3 ACFF ? Et le moins que l’on puisse écrire est que ce onze, quinze même avec les remplaçants, lui plaît plutôt bien.

Jean-Yves Mercenier, quel est votre avis global sur cette équipe-type de P1 version 2022-2023 ?

Elle est bien balancée et composée de joueurs qui ont fait de bonnes performances dans leurs clubs. Le gardien, Racz, est très solide. Il nous a d’ailleurs éliminés à lui tout seul en Coupe de la province. La paire axiale défensive regorge d’expérience et compenserait son manque de vitesse par le placement. Les arrières latéraux peuvent apporter offensivement. Au milieu, Pierre Moulin, qui n’est pas un vrai 6, possède un volume de jeu énorme et il y a deux très bons créatifs en la personne de Bisconti et Vigil Bajo. Il faudrait jouer au ballon car il pourrait manquer d’un peu d’impact dans les duels. Et puis, que dire de la ligne offensive ? On ne présente plus Cossalter. Licour est un vrai travailleur et un super gars dans une équipe. Et Docquier n’est certainement pas étranger aux bons résultats de Geer ces dernières saisons. C’est un véritable poison que j’avais d’ailleurs approché il y a deux ans mais c’est un club-man avec une belle mentalité.

Que pourraient apporter les joueurs en sortie de banc ?

C’est un beau banc, c’est vrai. Houart, le gardien de Faimes, avait sorti un match extraordinaire quand nous étions allés là-bas. Il n’y est certainement pour rien dans la descente de Faimes. On ne présente plus Honay, il est bourré de qualités. Il a envie de faire grandir son club sinon il pourrait aller plus haut. Tamoh est un joueur très intéressant et qui peut apporter énormément par ses dribbles. Un peu comme Adam qui, quand il aura compris qu’il doit encore plus exploiter sa vitesse, deviendra encore un meilleur joueur.

Qu’aurait pu jouer cette formation dans la P1 de la saison qui vient de se terminer ?

Franchement, je pense que cette équipe aurait terminé dans le Top 3. Elle est bien balancée et possède beaucoup d’expérience. Par contre, elle manquerait peut-être d’un peu de fougue, de jeunesse. Et l’impact physique au cœur du jeu ne serait peut-être pas non plus suffisant. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudrait la faire jouer au football pour s’en sortir. Car, offensivement, c’est très costaud. Beaucoup d’équipes se disputeraient le trio offensif. Et puis, c’est toujours bien d’avoir de l’expérience dans l’axe défensif même si on a réussi à prouver le contraire à Wanze/Bas-Oha.

Quels joueurs, qui ne sont pas présents de ce quinze, auriez-vous placé ?

Je pense à un garçon comme Loan Moureaux, qui a explosé cette année. On pourrait également citer Bertrand Vandervost, Lorenzo Messina, qui a pris confiance à Geer cette saison sous les ordres de Nicolas Henkinet, ou encore Henri Neerdael.

Auriez-vous aimé coacher cette formation ?

Ce serait malhonnête de dire non (rires). Car il y a de beaux noms quand même et des gars avec une très bonne mentalité. Cela pourrait être agréable de coacher cette équipe même si, je me répète peut-être, il manquerait cette fraîcheur, cette insouciance par rapport à la saison que je viens de vivre avec Wanze/Bas-Oha.

Enfin, qu’auriez-vous envie de dire à Johann Licour, vainqueur final de cette équipe-type ?

Johann, c’est un mec génial. J’ai joué avec lui lors de ses débuts à Bas-Oha et on a toujours gardé de très bons contacts. Partout où il est passé, il a marqué les esprits. Je pense que n’importe quel club devrait se l’arracher. D’ailleurs, petite confidence, j’ai essayé de le récupérer pour la saison prochaine. Nous avions pris langue mais nous sommes arrivés un peu tard…