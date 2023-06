Football – Nfamory Traore signe son premier contrat pro au Standard: "Une reconnaissance du travail des formateurs du RFC Huy"

Et pour cause, le défenseur central d’origine guinéenne a frappé ses premiers ballons au RFC Huy, là où sa famille s’était installée. "Ce sont des gens que j’ai voulu aider car on a vu que le gamin avait énormément de qualités, confie Philippe Charlier, alors administrateur du club, vice-président des jeunes et délégué d’une équipe. Via la collaboration que nous avions nouée avec le Standard, nous avions la possibilité d’y envoyer nos meilleurs joueurs. Et, finalement, ils l’ont gardé. Depuis qu’il est parti, à ses onze ans, il a bien grimpé les échelons, il est même devenu capitaine de son équipe. En tout que défenseur central, il allait toujours tout rechercher proprement. C’est un faux lent mais, finalement, il va très vite et possède une très bonne vision. Oui, franchement, nous sommes très fiers."

Et de la fierté, il y en a aussi dans les rangs de l’Union Hutoise. "Il avait, déjà à l’époque, énormément de qualités. Physiquement, il était déjà très grand et possédait une grosse frappe de balle, se souvient Florian Rorive, désormais coprésident de l’école des jeunes de l’Union Hutoise. Il est le premier joueur à être passé du club au Standard après la mise en place de la collaboration. Et le voir là aujourd’hui, c’est une fierté car cela représente l’investissement qu’on met en place pour les jeunes. Et cela confirme l’intérêt de ce partenariat. Mais c’est avant tout une belle reconnaissance du travail des formateurs. "

Et, qui sait ? Très prochainement, d’autres Hutois pourraient bien faire leurs premiers pas à Sclessin.