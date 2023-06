Claudy Dardenne se souvient avec émotion de Stéphane Demol : "Avec lui, rien n’était compliqué"

Des "moments exceptionnels" lors des après match

Ému, l’ancien T2 de Stockay et Weywertz se souvient des moments vécus après les rencontres. "Avec Dominque (NDLR: Donofrio), on faisait une chouette équipe. On a passé des moments exceptionnels. Des anecdotes? Elles ne sont pas narrables dans la presse (rires). Cela faisait deux, trois ans qu’on s’était perdu de vue. Je m’en veux terriblement aujourd’hui, explique, la gorge serrée, Rackham le Rouge. Stéphane m’a apporté beaucoup sur le plan humain. Tout paraissait tellement simple quand on le voyait sur un terrain. Il ne s’est jamais mis de pression et c’était un mec avec qui on pouvait discuter de tout. Il aura tant marqué le football belge, que ce soit à Anderlecht ou au Standard. Ce jeudi, j’ai appris la mauvaise nouvelle à Guy Hellers, qui était bouleversé. C’est beaucoup trop jeune. Quand on voit la photo (NDLR: ci-dessous), sur les cinq présents, quatre sont partis. C’est épouvantable."s