Football (P3A): Larbi Bekkar est bien le nouveau coach de Templiers-Nandrin B

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: Larbi Bekkar succède bien à la tête de la P3 de Templiers-Nandrin B en lieu et place de Julien Lannoy. Un choix qui s’imposait naturellement pour le président Francis Dupont. "On l’a déjà eu en P2 il y a quelques années et ça s’est super bien passé, confirme ce dernier. On le voulait déjà comme coach mais Ougrée ne voulait pas le lâcher. Il connaît la maison et a reçu l’aval de Fabrice Piters. Je pense qu’on a fait le bon choix et qu’il va s’inscrire dans le projet du club sans souci…"