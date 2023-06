Football - D3 ACFF B (équipe-type): Deuxième sacre en deux ans pour Fabrice Papalino

Et, comme l’an passé, alors que Wanze/Bas-Oha accompagnait les Mosans dans cette série, c’est Fabrice Papalino, la mobylette hutoise, qui l’a emporté. "Franchement, je ne le savais pas, c’est une belle surprise", savoure le frère de Manu, son coach depuis maintenant trois ans et qu’il va suivre à Faimes.

Et si, il y a douze mois, sa victoire s’était jouée à un cheveu, qu’il n’a plus vraiment sur le crâne, il s’est cette fois imposé avec une avance bien plus large de neuf unités. Le fruit d’une belle saison collective des Hutois "Je suis content car, dans l’ensemble, tout le monde a livré une belle saison, confie le futur Faimois. Après le premier tour, nous n’étions pas loin de la première place. Et, comme on dit, l’appétit vient en mangeant. Mais on a pris moins de points au deuxième tour et nous terminons finalement où nous devions être. C’est sûr que c’est malheureux que cette aventure à Huy se termine comme cela mais j’y ai tout de même vécu deux belles saisons. "

Toujours aussi régulier (il a pris en moyenne un point par match), Fabrice Papalino évoluait pourtant dans un nouveau rôle cette saison. "J’ai toujours évolué en 6 ou en 8 et j’ai été replacé en numéro 10 puisque nous avons échangé nos postes avec Manu De Castris, analyse celui qui a inscrit trois buts en 25 matchs disputés. C’est mon défaut, je ne marque pas beaucoup, je n’ai pas le sens du but. Chez les jeunes, je marquais plus. Mais là, ce n’est plus le cas. Sinon, je pense que j’aurais peut-être pu jouer un peu plus haut. Car, au poste où j’ai évolué cette année, je pense qu’il faudrait m’approcher des dix buts et des dix assists. J’ai les passes décisives, mais pas les buts. Après, il faut avouer qu’on ne se créait pas non plus énormément d’occasions. Quand on voit que nos meilleurs buteurs ont marqué cinq buts… "

Un mal qu’il faudra corriger du côté de Faimes si les Verts veulent jouer les premiers rôles dans une P2A qui s’annonce relevée comme rarement elle l’a été ces dernières saisons.