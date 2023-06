Football (D2 ACFF): Adrian Murcia ne reviendra pas à Waremme qu’il a quitté en janvier et cherche un club

Annoncé partant du Stade Waremmien en janvier dernier, "en tout bien tout honneur " assure l’Espagnol, Adrian Murcia ne reviendra pas dans son ex-club. "Non, c’est désormais certain, assure-t-il. Je n’en veux à personne mais c’est mieux ainsi." Du coup, l’ancien professionnel qui n’aura joué que 8 matchs cette saison est à la recherche d’un nouveau défi. "Je n’ai que 32 ans et il parait qu’à cet âge-là, le gardien est au top de sa forme, rigole notre homme. D’aucuns ont annoncé que j’allais arrêter le foot. Mais c’est faux. J’ai dit non notamment à Faimes, Hannut et des clubs de D3 ces derniers mois mais j’attends simplement le bon défi…"