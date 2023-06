Cyclisme - "Paris-Roubaix me fait vraiment rêver": Cédric Willems pourrait bien devenir commissaire sur les courses internationales

Avec un plongeon immédiat sur une course à l’étranger. "J’étais sur le Tour d’Italie des espoirs, qui comprenait huit étapes, raconte encore Cédric Willems. J’y ai enchaîné plusieurs rôles, avec une alternance en fonction des étapes. J’ai par exemple été commissaire sur la moto, commissaire dans la voiture avant, dans celle à l’arrière de la course mais aussi président du jury des commissaires. Tout en étant supervisé."

A-t-il déjà les résultats de son test grandeur nature ? "Non, et je ne sais pas encore trop quand je les aurai, mais je pense que cela s’est bien passé. Bon, il y avait quand même un peu de stress, comme quand on passe des examens. Mais j’ai été mis en confiance directement. Et puis, en Belgique, on a l’expérience du vélo."

Il n’était donc pas en terrain inconnu. "Non, enfin, si, un peu, c’était pour moi une première expérience d’être sur une course en montagne", commente, en rigolant, le citoyen d’Amay. Avec notamment des cols mythiques comme le Stelvio sur le Giro réservé aux moins de 23 ans (il a été renommé Giro Next Gen), au prestigieux palmarès, dominé cette année par le Norvégien Johannes Staune-Mittet.

Une montée qui fait partie de l’histoire du vélo et qui a d’ailleurs beaucoup fait parler d’elle sur cette édition de la course appelée auparavant le Baby Giro: vingt-quatre coureurs y ont été disqualifiés pour s’être accrochés à des voitures suiveuses ! Comment a-t-il vécu ce fait de course en tant que commissaire ? "Nous nous sommes réunis avec les commissaires et la sanction a été prise de manière collégiale."

En attendant le verdict de son examen pratique, il sera actif, ce dimanche, sur le championnat de Belgique des professionnels, à Izegem. Quelles courses rêve-t-il de découvrir s’il accède au statut de commissaire international ? "J’ai envie d’en découvrir pas mal, comme les classiques du Canada, mais Paris-Roubaix me fait vraiment envie."