Challenge hesbginon - Des passages inédits dans des lieux privés à la Corrida de Wanzoul

Et si l’épreuve porte le nom de Corrida, ce qu’elle était historiquement, il n’en est désormais plus rien puisque ce sont deux parcours de 10.7 (à 19h30) et 5.5 (à 19h45) qui sont proposés. Le tout dans une véritable ambiance de fête. "J’ai notamment demandé à des musiciens du Conservatoire de Huy de venir jouer avant et pendant la course. Des djembés seront également présents sur le parcours, précise Louis Maréchal. Avec la météo qui s’annonce magnifique, tous les ingrédients semblent réunis. " Ne reste plus qu’à attendre les joggeurs samedi soir !