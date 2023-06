Challenge condrusien - Le jogging ouvre un week-end de fête à Ocquier

C’est ainsi que le jogging de la piscine d’Ocquier, puisque celui celui-ci démarre et arrive en face du bassin aura lieu vendredi soir. Et c’est une course réservée aux enfants, longue de 500 mètres, qui ouvrira les hostilités sur le coup de 18h45 avant les épreuves pour les "grands": le 11.2km démarrera à 19h15 alors que le départ du 5.5km a été fixé à 19h30. "Avec une majorité de passages dans les bois ou de chemins en gravier, précise Martin Postelmans. La route sera uniquement empruntée pour quitter le village et y revenir. Cela reste une épreuve assez dure mais qui va proposer des vues magnifiques. Cela vaut le détour. "