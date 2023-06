Tennis (Interséries): les dames de l’ASA s’inclinent en finale en Régionale 1

Le début de partie donne raison à la capitaine puisque Céline Mathieu (B-2) et notre interlocutrice (B-15.2) remportaient leur simple. "Malheureusement, nos adversaires sont revenues à 2-2. J’espérais qu’on puisse mener 3-1 pour aborder les doubles plus sereinement, explique Sarah Respen. Là aussi, on n’a pas su faire la différence puisqu’on remporte le premier match du double mais on doit concéder le deuxième. Notre équipe s’incline finalement au nombre de sets. C’est frustrant car j’ai concédé, en simple, un set que je n’aurai jamais dû…"

Cap sur l’interrégions

Car l’aventure des Dames du club basé à Antheit, c’est avant tout une bande de copines. « Quand nous étions plus jeunes, on jouait tout le temps ensemble à un certain niveau. Moi, j’ai décidé de continuer à jouer de façon intensive pendant de longues années, explique Sarah, ancienne joueuse de Nationale 3. Cette année, tout s’est mis en place pour qu’on se retrouve. Le but, c’est de s’amuser et de regoûter à cet esprit de compétition.»

Le contrat est donc rempli pour les Dames de l’ASA qui devraient réitérer l’expérience l’année prochaine. «Toutes les semaines, on s’est amusé sans se prendre la tête. L’année prochaine, si nos agendas concordent, on aimerait encore pouvoir se qualifier pour les interrégions", espère Sarah Espen qui voulait souligner les belles performances de ses coéquipières que sont Justine Puits (B-15.1), My-Linh Ngo (B-4), Céline Mathieu (B-2), Alexandra Goffin, Clara (B4) et Estelle Mathonet (C15.1).

Une bien belle aventure humaine!