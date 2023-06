Paraplégique depuis 15 ans, l'Amaytois Norman Sprimont va disputer l'Euro de handball en fauteuil avec la Belgique: "Une aventure humaine incroyable"

Un plateau particulièrement relevé qui avait attiré, l’année dernière 1500 spectateurs.

Parmi les Belgian Black Foxes, on retrouve l’Amaytois Norman Sprimont. À 31 ans, cet aficionado des sports moteurs est devenu paraplégique à la suite d’un accident de moto, il y a quinze ans.

"Depuis que j’ai découvert le handball en fauteuil grâce à l’ASBL Cap2Sports, je ne sais plus m’en passer, explique l’intéressé. Vu mon état physique, je ne peux plus faire n’importe quoi comme sport. Les sports moteurs, c’est terminé mais j’ai toujours eu l’esprit de compétition. Ça, je ne l’ai jamais perdu. Le handball en fauteuil me permet de réaliser une pratique d’un sport intensif avec un objectif de compétition au bout. Pourtant, avant mon accident, je n’avais jamais mis un pied dans une salle de handball."

Créée il y a moins de deux ans, l’équipe nationale prend de plus en plus d’ampleur. "Au départ, on a décidé de lancer une équipe pour le loisir avec des personnes motivées. Au fil des mois, l’idée est venue de faire de la compétition", commente celui qui sera accompagné en France d’Aurore Notte et Michel De Vresse, de l’ASBL hannutoise les Rolling Chairs.

"On ne se fixe pas de limite"

Pour leur deuxième participation à ce championnat d’Europe, les Belges ne comptent pas faire de la figuration, eux qui s’étaient classés derniers il y a douze mois. "Tout a changé depuis, assure Norman Sprimont. On s’entraîne deux fois deux heures par semaine et le niveau a nettement évolué par rapport à l’année dernière. Notre objectif? On ne fixe pas de limite. Je ne dis pas qu’on va rivaliser avec le Portugal, qui est champion du monde, mais on peut réaliser quelque chose de beau avec plusieurs victoires."

De quoi envisager une compétition le plus sereinement possible. "La sélection nationale est devenue une vraie petite famille, poursuit Norman Sprimont. Plusieurs cette année, nous sommes partis à l’étranger pour disputer des matchs amicaux et, forcément, le groupe s’est soudé. Chez nous, l’aspect humain est le plus important et cela se ressent sur le terrain, chacun se bat pour tout le monde."

Avec cette deuxième participation à l’Euro, Norman Sprimont et ses coéquipiers espèrent faire bouger les choses au niveau de la fédération de handball. "Malheureusement, à l’heure actuelle, nous ne sommes pas reconnus. C’est dommage et triste, déplore l’Amaytois. D’autant que dans la plupart des pays européens, le handball en fauteuil est reconnu par la fédération. Les choses bougent et il y a des négociations mais c’est très lent. Ici, l’objectif est simple: c’est de développer ce sport qui mérite d’être connu."

D’autant que pour l’instant, il n’existe qu’un seul club en Belgique, basé à Esneux. "Notre volonté, c’est de créer un championnat de Belgique, comme c’est le cas en France, aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore au Portugal. Le potentiel est énorme mais il est important de promouvoir le handball en fauteuil. La discipline n’est pas médiatisée du tout et n’est pas connue. À l’avenir, on souhaite que le nombre d’affiliés augmente, notamment au niveau féminin. Car la règle oblige d’avoir une femme sur le terrain en permanence. C’est ça aussi qui fait la beauté de notre sport, souligne Norman Sprimont qui veut également mettre en exergue le travail réalisé par Belinda Vlachos et Christian Pirard. Belinda est notre coach et Christian s’occupe de Cap2Sports. Sans eux, il était impossible de mettre tout ça sur pied."

Nos compatriotes se donneront donc sans compter pour Belinda et Christian.