La Verlainoise Perrine Bivort a vécu "une expérience inoubliable" lors de la Ligue des champions de beach soccer

"Même si nous n’avons pas atteint le podium, nous sommes quand même très fiers de nos résultats pour une équipe qui jouait pour la première fois ensemble, explique l’intéressée. Il a fallu prendre un peu nos marques lors des premiers matchs, mais ensuite, au fil du temps, nous avons de mieux en mieux compris comment jouer ensemble et nous avons passé de plus en plus de phases, ce qui était à chaque fois une joie extrême pour l’équipe."

Lors de la dernière rencontre, Perrine Bivort a écopé d’un carton rouge. "Cela a été très frustrant pour moi de ne pas pouvoir me battre avec l’équipe pour décrocher la troisième place, dit-elle. Celle-ci était prenable mais je pense que la fatigue a commencé à se faire un peu trop ressentir et nous sommes passées un peu à côté du match."

Quoi qu’il en soit, la Verlainoise a vécu une expérience exceptionnelle. "En dehors de ces moments sportifs, j’ai vécu une très belle expérience relationnelle. Les Espagnols nous ont très bien intégrés et nous avons vécu de très bons moments ensemble. La culture espagnole est plus festive, on chante et on danse souvent avec eux, ce qui n’est pas pour me déplaire, rigole la Verlainoise. J’avoue que les au revoir ont été un peu difficiles après 10 jours passés tous ensemble, que ce soit avec les joueuses mais aussi le staff qui a été extraordinaire avec nous. C’est une expérience inoubliable."

L’aventure n’est pas totalement terminée pour Perrine Bivort qui retrouvera déjà son club Playas de San Javier, le 8 juillet prochain, pour une autre phase du championnat espagnol.