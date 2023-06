Football (P4A): Hannut B espère être la bonne surprise de la série

Et alors que le coach avait effectué ses transferts pour tenter de redresser la barre lors de ce nouvel exercice, il a claqué la porte de manière surprenante, laissant ainsi la place à Jean-Michel Pasleau. "Les transferts étaient déjà effectués mais j’ai quand même essayé d’apporter ma petite touche, confie l’ancien mentor de Thisnes. Malheureusement, je n’ai pas su attirer certains joueurs car je suis arrivé trop tard. Mais je suis content du matériel mis à ma disposition. Je vais maintenant être très exigeant avec eux. Car, par le passé, j’ai été trop gentil et on ne me l’a pas toujours rendu. Je veux créer quelque chose avec mes joueurs et qu’on s’amuse."

Car, il faut bien l’avouer, Hannut B n’a pas vraiment d’objectif pour cette saison 2023-2024. Et ce, même si le président, Christophe Sinistri, a fait part de son envie de voir sa deuxième équipe rejoindre la P3 à court ou moyen termes. "Mais cette montée n’est pas un objectif pour cette saison, tempère Jean-Michel Pasleau. Le comité m’a fait comprendre que tout ce qu’on faisait cette saison était du bonus. Dans cette série, il y aura encore de grosses écuries comme Marchin, Faimes B ou Limont. Puis, des outsiders tels Fraiture et Racour. Et puis, il y a toujours des équipes surprises. J’espère qu’on fera partie de cette catégorie. On n’a pas d’objectif et, donc, pas de pression. Mais comme on dit, l’appétit vient en mangeant."

Et, qui sait ? Hannut B retrouvera peut-être ce tour final qui lui tourne le dos depuis un peu trop longtemps…