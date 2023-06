Athlétisme: la piste de Ciney sourit à la Rock’N Run Team

Et celle qui explose littéralement en cette année 2023, c’est Chloé Herbiet. Non contente d’avoir déjà amélioré ses records personnels sur 5.000 et 10.000 mètres, la sociétaire du WACO en a fait de même sur 3.000 (9:12.59), bien emmenée par un lièvre de luxe en la personne d’Élise Vanderelst, championne d’Europe en salle sur 1.500 mètres en 2021. "Et elle l’a fait avec la manière, abonde son mentor. J’avais demandé à Élise d’aller jusqu’aux 2 200 mètres mais elle a tiré jusqu’au bout. L’ancienne meilleure marque de Chloé était de 9:30 aux intercercles mais elle avait couru toute seule, en contrôle. Ici, nous visions moins de 9:20, mais faire 9:12, c’est tout simplement impressionnant. C’est vraiment la performance de la soirée. Elle poursuit vraiment sur sa lancée. " Un chrono qui la propulse au troisième rang belge de la saison, juste derrière Lisa Rooms et Élise Vanderelst, qui s’est finalement imposée à Ciney.

Sur la même distance, Iris Theunis a bouclé les sept tours et demi en 10:18.48, explosant le chrono qu’elle avait réalisé lors des intercercles il y a de cela un mois de plus de trente secondes. "Je suis super content d’elle. Elle est un peu dans la lignée de Chloé qui, je crois, l’inspire, souligne Thomas Vandormael. Elle a connu un début de saison spécial car j’étais en stage et, donc, absent pour elle et elle était un peu perdue par rapport à sa forme. Mais je l’ai rassurée et elle se découvre encore. Son objectif dans cette course était de ne pas être doublée par Chloé Herbiet et elle y est parvenue. Ce chrono la place au troisième rang belge dans sa catégorie des scolaires. C’est la confirmation qu’elle a aussi sa place sur la piste et que son avenir se situe sans doute sur des distances plus longues. "

Mais la fille de Gert n’est pas la seule "jeune" à se mettre en évidence car, chez les juniors, Juliette Secretin a réalisé un superbe 800 mètres, le bouclant en 2:12.00, soit une amélioration de quatre secondes par rapport à sa meilleure marque de 2022. "Et elle signe le record du club chez les juniores, complète Thomas Vandormael. C’est également le meilleur chrono francophone et le cinquième temps belge de la saison alors que n’est que première année dans sa catégorie. Elle est en pleine progression et se fait une place parmi les meilleures Belges."

Et si l’on avait déjà entendu parler de Louis Carmans, qui a rejoint le groupe il y a de cela quelques mois, sa petite sœur, Fleur, l’a également suivi au WACO. Et force est de constater qu’elle a franchi un vrai cap. "C’est une grosse surprise car elle a réalisé 2:17 sur 800 mètres, s’adjugeant le record du club, qui appartenait à Juliette Secretin. Elle se classe ainsi deuxième francophone et quatrième belge de la saison. Elle vient vraiment d’éblouir tout le monde", raconte Thomas Vandormael.

Preuve que, même en l’absence de Querinjean et Geada Da Silva, blessés, alors que Fadda est sur le retour, le WACO a bien d’autres atouts dans sa manche.