Vainqueur de l'équipe-type en D2 ACFF à Huy-Waremme, Maxime Crahay a épaté la galerie

S’il a, à un certain moment, défendu, avec brio, les cages hutoises, il a aussi et surtout planté des buts tout au long de la saison. Sept pour 9 assists en D2 ACFF.

C’est de la pure folie. "Moi-même, j’avoue que j’ai été un surpris, dit-il. Avant ça, je jouais à l’attaque avec mes potes au quartier, mais je n’aurais jamais pensé faire ça avec mon équipe au foot. Je voulais jouer devant mais en fin de carrière, juste pour m’amuser. Cela a commencé par un dépannage en début de saison. Puis, le coach m’a avoué qu’il n’avait pas mieux que moi dans son noyau. C’est sympa et flatteur mais j’aurais été un homme totalement heureux si mes buts avaient rimé avec maintien. "

En attendant, le portier l’avoue lui-même: il ne sait plus trop quelle est sa meilleure place. "Ben oui, forcément, je doute un peu, sourit-il. J’ai demandé au coach de se positionner pour la saison qui arrive mais il ne sait pas encore. En attendant, on m’a parlé partout de mes buts. Et cela m’a permis de nouer des contacts. Melen est venu aux nouvelles pour me transférer dans le jeu, Stockay aussi. C’est fou, non ? Mais je veux rester fidèle à l’Union Hutoise où je vais bien sentir dans un environnement que je connais bien. Oui, des fois, je me dis que j’aurais pu faire quelque chose dans le jeu peut-être si j’avais commencé plus tôt mais, là, je prends mon pied et du plaisir. C’est tout… "