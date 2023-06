L'équipe-type de D2 ACFF à Huy-Waremme décryptée par Stéphane Jaspart

Stéphane Jaspart, en tant que coach virtuel de cette équipe, quel sentiment vous inspire-t-elle ?

Je trouve qu’il y manque de la taille. Il n’y a pas de défenseurs centraux de formation même si je sais que vous ne saviez pas faire autrement. Après, il y a du talent hein dans cette formation, beaucoup de talent même, mais je ne suis pas sûr qu’elle jouerait la colonne de gauche dans une saison de D2 ACFF classique. Ce sont trois arrières droits de formation que vous avez placés en défense qui me font essentiellement penser ça. Par contre, devant, c’est costaud. On en marquerait des buts avec le trio Yilmaz, qu’on a essayé d’avoir à Warnant au passage en vue de la saison prochaine, Jamar et Scevenels qui a encore signé une grosse saison.

Le schéma tactique qui s’est imposé, c’est le 3-4-3. Cela vous plaît a priori ?

Cela ne me dérange pas même si Warnant ne joue pas comme ça. On joue à 4 derrière. Moi, j’aime jouer autrement mais le schéma ne changerait rien aux qualités intrinsèques de cette équipe. On pourrait ajouter un Ronvaux derrière. Il pourrait alors faire tout le flanc. Tout dépend des joueurs qu’on a aussi dans son noyau. Il ne faut pas se cantonner à un seul système.

Vous avez déjà évoqué les points faibles de cette équipe. Quels seraient, selon vous, les points forts malgré tout ?

Individuellement, ce sont des très bons joueurs. La ligne d’attaque marquerait beaucoup, j’en suis convaincu. Le reste se tient aussi. Ronvaux est un super flanc gauche, Barry un terrible 6. Oui, il y aurait moyen de faire une belle saison car il y a beaucoup de talent.

Selon vous, cette équipe tiendrait-elle la route en D2 ACFF ?

Elle tiendrait la route, oui, c’est évident. Allez, je vais dire 6 ou 7e place de la série, quelque chose comme ça. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu’elle fasse mieux. Juste lui donner un peu d’équilibre avec des joueurs qui doivent davantage évoluer à leur poste. Si on met trop de joueurs à une place qui n’est pas la leur, le risque d’erreur est plus grand.

Jouer le titre, ce serait possible ?

Jouer le titre, c’est impossible avec cette équipe. La nôtre, l’équipe de Warnant je veux dire, est plus forte que ça. Il y aurait un trop gros souci d’équilibre dans cette formation. Après, si vous me laissez faire quelques transferts, pourquoi pas ? Là, c’est peut-être jouable…

Vous compris comme coach, cinq Warnantois sont présents dans l’équipe. Logique selon vous ? Est-ce assez représentatif de la superbe saison signée par Warnant ?

C’est pas mal, mais je les aurais tous mis, moi (rires). Ronvaux, Barry, Yilmaz, encore une fois, ce sont de superbes joueurs. Mais j’aime encore mieux mon équipe, vraiment. Vous savez que je n’aime pas me vanter, mais si on a été champion, ce n’est pas le fruit du hasard. Ce que j’aime dans votre équipe, remplaçants compris, c’est que tous les clubs de chez nous ont au moins un joueur. Cela donne une idée de la qualité du football de notre arrondissement.

Aimeriez-vous coacher cette équipe ?

Je la prends et je la retouche un peu et je transfère deux arrières centraux pour avoir ce qui lui manque. Là, ça irait, ça masquerait le déséquilibre. On jouerait alors quelques places au-dessus.

Que pensez-vous du banc ? Est-il solide ? Apporterait-il assez de solutions pour faire la différence en cours de match ?

Le banc est top, je trouve. Fransolet, un de mes joueurs, a de nouveau signé une saison très réguilière, Verbist, on ne présente plus, il a sa carrière pour lui. Le jeune Étienne me plait beaucoup avec sa fougue, il n’est pas mal. Hanrez est passé par chez nous. Cela résume tout. Rausin est un bon gardien ; comme Crahay qui est une valeur sûre. Il manque juste un 9 sur ce banc. Eitenne et Hanrez sont des solutions offensives, mais pas des tueurs.