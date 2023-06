Le Remicourtois Nicolas Havelange à la tête des équipes nationales belges de baseball 5: "On espère se qualifier pour les Mondiaux avec les U17"

De quoi entrevoir les prochains championnats d’Europe en Lituanie, qui se dérouleront en novembre, avec optimisme. "Ce tournoi en France, c’est surtout l’occasion de nous préparer au mieux et d’emmagasiner un maximum d’expérience. L’année dernière, mes U17 se sont classés à la septième place à l’Euro un peu à la surprise générale, poursuit Nicolas Havelange, qui a endossé sa casquette d’entraîneur depuis peu. J’ai rejoint le projet des équipes nationales fin 2020. Avec le Covid, tout a été mis sur pause mais, depuis plusieurs mois, je constate qu’il y a de plus en plus d’intérêt. Pour la première fois, nous aurons des néerlandophones avec nous."

Également à la tête de l’équipe nationale chez les séniors, Nicolas Havenlage s’attend à vivre une année 2024 cruciale. "L’objectif est de se qualifier pour le championnat du Monde avec les U17, commente le Remicourtois. Pour cela, il faudra engranger un maximum de points pour le classement mondial. Si on y arrive, on pourrait se qualifier pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse au Dakar, en 2026."

De sacrés objectifs pour Nicolas Havelange qui entend faire de la Belgique, une référence pour le baseball 5.