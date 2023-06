Football - Le RFC Villers poussé hors de ses installations: "Le site était laissé à l'abandon"

Du côté du RFC Villers, on fait grise mine depuis 24h. Et pour cause, les différents membres du comité du club ont appris avec stupeur que la commune ne voulait plus d’eux dans les installations traditionnelles de l’équipe. Pour Sébastien Pacolet, c’est la douche froide. Il se montre assez amer à propos de cette décision. "Sans rentrer dans les détails, le club avait une dette de l’ancienne présidence qui était tout simplement impossible à rembourser d’un coup. Nous avons tenté depuis un moment de discuter avec la commune afin de trouver la meilleure solution pour les deux parties et, finalement, nous nous sommes à chaque fois retrouvés devant un mur. On a bien senti que la porte ne s’est jamais ouverte. Tout ce que je peux dire, c’est que ça nous fout bien dans la m… (sic)"