En P3A, Geer B a les capacités de surprendre: "L'objectif est de finir en tête de la colonne de droite"

C’était justement l’une des volontés de l’entraîneur Arnaud Danon. Après une année de miracles, l’heure est désormais à la confirmation pour prouver que les Geerois ne sont pas là par hasard. "L’objectif principal est évidemment le maintien, narre le T1. Nous n’avons réalisé que quatre transferts, mais de qualité. J’ai un groupe solide, qui devra apprendre et surtout, prendre le rythme de la troisième provinciale. Alors si on peut jouer plus haut, tant mieux, mais ce n’est pas l’objectif."

Premier de la colonne de droite

Maxime Beauduin, le président geerois, est quant à lui tout à fait optimiste sur les chances de sa deuxième équipe. S’il aime manier l’humour, en citant devant l’assemblée que sa deuxième équipe devra jouer le titre, il est bien conscient du niveau de la série. "Avec les qualités de ce groupe, nous devons éviter de nous battre pour le maintien. Si nous pouvons être premiers… de la colonne de droite, alors l’objectif sera complètement réussi. "

Plutôt discret depuis la fin de la saison, Geer B la joue finement. Car si personne ne parlait des Hesbignons la saison dernière, le résultat final avait donné raison aux troupes d’Arnaud Danon. Comme on dit, pour vivre heureux, ne faut-il pas finalement vivre caché ?