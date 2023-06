Athlétisme (masters Intercercles): Huy vivra une 13e saison de rang dans l'élite

Et c’est dans l’optique de prolonger leur bail dans l’élite qu’ils ont pris la direction de Tournoi ce dimanche. "On craignait vraiment de refermer cette jolie page en D1. Car nous faisons vraiment office de Petit Poucet dans cette série face à des plus gros clubs avec un réservoir plus fourni et des infrastructures bien plus impressionnantes", reconnaît Noël Ackaert.

Qu’importe, grâce à un groupe soudé, des athlètes participant à plusieurs épreuves et quelques performances de choix, les Hutois ont assuré leur place dans la plus belle des divisions pour une treizième année de rang. "Il faudrait vérifier du côté de Dampicourt pour voir qui est en D1 depuis le plus longtemps mais c’est en tout cas une très jolie histoire, savoure Noël Ackaert, qui s’est donné corps et âme sur et en dehors de la piste. Ce maintien est en quelque sorte quelque chose d’inespéré. Mais il est dû à la fiabilité des athlètes. Nous avons eu une petite part de chance quand même car la concurrence la plus forte n’était pas forcément en D1. Et puis, certains ont sorti de très belles performances. Tout le monde a vraiment évolué à son meilleur niveau tout en acceptant, pour certains, des combinaisons d’épreuves pas forcément très confortables. Il faut aussi avouer que le CS Dyle, mais on ne l’a appris qu’en fin de journée, était déforcé. Et, au final, on termine à égalité de points avec le cinquième. Nous ne sommes devant qu’au nombre de victoires. Et quand on sait que le dernier, le sixième, descend, nous étions quand même sur un fil. "

Et dans cette catégorie très spécifique des Masters, Huy a pu compter sur ses nouvelles "recrues" mais aussi sur des anciens vieux serviteurs du club. "Nous affichions une moyenne d’âge de 46 ans. Par exemple, Daniel Peromet et Anne-Marie Marneffe, qui ont 69 et 61 ans, sont venus nous aider, précise celui qui a remporté le concours de la longueur et le 200 mètres. Car, il y a trois semaines, nous étions encore 24 et nous pouvions faire deux équipes complètes (NDLR: la deuxième équipe de Huy évolue en D4). Mais là, suite à des désistements, nous ne nous sommes présentés qu’à 18. C’est pour ça que je tiens à remercier ceux qui sont sortis de leur zone de confort pour faire un point et éviter toute mauvaise surprise. Oui, ce maintien, c’est la cerise sur le gâteau. Mais le plus important reste l’ambiance et la bonne entente entre nous. "

Deux valeurs qui devront perdurer, tout en essayant de compter sur un maximum d’athlètes, si le cercle mosan veut vivre une 14e saison dans l’élite. Rendez-vous dans un an !

La montée en Division 2 échappe à Hannut pour quatre petites unités

Il s’en est fallu de peu. De très peu même. Un an après avoir été relégué de D2 en D3, Hannut a bien failli retrouver l’antichambre de l’élite. Portés par plusieurs athlètes de pointe, les Verts ont été, durant toute la journée à la lutte avec Schaerbeek avant de voir les Bruxellois résister lors de la dernière épreuve du relais pour s’imposer avec 97 unités pour 94 du côté hannutois. «Il aurait fallu qu’une équipe s’intercale entre nous lors du relais, ce qui n’a pas été le cas, explique Gert Theunis. Mais il faut bien avouer qu’on n’aurait pas su faire plus. Nous n’avons pas de regret. L’année dernière, nous étions descendus à cause d’une disqualification lors du relais. Nous l’avions encore un peu mauvaise et on espérait remonter dès cette année. Ici, nous avons joué la gagne jusqu’au bout, ce n’est pas trop grave.»

Il faut dire qu’un déplacement dans le Hainaut n’est pas toujours chose aisée pour des athlètes de notre arrondissement qui doivent bloquer leur journée complète en vue de cet événement. «Ce n’est vraiment pas simple d’avoir tout le monde, opine Gert Theunis. Nous avions quelques petits manquements pour dire de vraiment viser cette montée. Mais c’est le lot des intercercles.»

Une compétition qui rime aussi avec amusement mais aussi retrouvailles. «Nous avons vraiment passé un chouette moment, poursuit le papa de Line et Iris. Nous avons retrouvé plein d’anciens qui sont venus pour représenter le club. Même si on ne se voit plus vraiment durant l’année car certains se consacrent au jogging ou à d’autres choses, les intercercles sont vraiment l’occasion de se retrouver et de s’amuser.»

Et quand, en plus de passer un bon moment, les résultats sont au rendez-vous, la légère déception est vite atténuée. Reste maintenant à reporter les rêves de retour en D2 de douze mois. Chiche?