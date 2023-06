Merdorp (P4A) jouera sur le terrain d’Oreye : "On devrait fusionner avec eux la saison prochaine"

Le 24 juin 2022, la JS Merdorp était sommée par la Ville de Hannut de mettre un terme à son aventure au niveau provincial. En cause? Un manque d’entretien des abords du terrain selon Martin Jamar. "Ceux-ci étaient devenus beaucoup trop dangereux et il y avait un risque pour les utilisateurs et les riverains", expliquait alors l’échevin des sports hannutois.