Football (P2A - présentation): Couthuin oscille entre optimisme et réalité

D’un naturel positif, Manu Wilmet voit les choses en grand tout en gardant les pieds sur terre. "Alors oui, on souhaite se maintenir, assure l’ancien ouffetois. Mais la première partie de la colonne de droite me semble atteignable sans aucun problème. Le noyau est complet et je crois en mes gars. "

Malgré la désormais célèbre saison des "boites", les Couthinois ont réussi a se retourner et à même signer plusieurs transferts marquants. "On sait comment ça va maintenant, soumet celui qui habite Marchin. Mais on a gagné aux changes. Je suis donc ravi d’entamer la saison future."

Pour l’exercice à venir, c’est toujours dans un esprit de famille que le club souhaite avancer. "Et les arrivées vont dans ce sens, complète Manu Wilmet. Quelque chose se passe dans l’équipe est c’est beau à voir. On se sent comme chez soi. C’est tout simplement la mentalité couthinoise." En changeant de division, les Couthinois devront éviter de donner trop de cadeaux à leurs adversaires. "En P2, ça se paye cash, assure le T1. Il n’y a pas le droit à l’erreur et au relâchement. "

Une chose est sûre, le Couthuin version 2023-2024 a faim de foot et a tout à prouver afin de se stabiliser. Alliant expérience et jeunesse, les ouailles de Maxime Colon ne peuvent que surprendre leurs opposants.

Un club sain avant tout

Si le maître mot est le maintien, l’ambition reste présente. «J’aimerais que l’on puisse se sauver le plus rapidement possible, avance le président, Maxime Colon. Le haut de la colonne de droite serait déjà parfait. Ne parlons pas de plus et, si ça vient, tant mieux. On veut être un club sain et le rester. Tout ce que je peux dire, c’est que nous mettrons tout en place pour garder cette équipe en deuxième provinciale.» Et la P1? «C’est beaucoup trop loin, le club n’est pas encore prêt à cela et ce n’est pas une volonté à court terme.»

François Fourneau : "J’ai envie de me relancer. Couthuin est tombé à pic"

Aux portes du football professionnel à Seraing, il y a de ça quelques saisons, l’attaquant couthinois, arrivé en droite ligne d’Ougrée, a pour objectif de reprendre du plaisir. «J’ai l’envie de me relancer, commente le frère de Pierre. Manu Wilmet m’a contacté et j’ai directement sauté sur l’occasion. Je sais que c’est un entraîneur qui aime le ballon et jouer proprement. Puis, j’avais vraiment la volonté de quitter mon ancien club pour rejoindre une équipe avec un projet intéressant. Couthuin est tombé à pic.»

Et ce n’est pas seul qu’il a rejoint les Jaune et Noir, amenant avec lui son frère Pierre, d’une nature plus défensive sur le terrain.