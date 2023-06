Football - Kevin Wanson met un terme à sa carrière et rejoint le staff des U23 de Seraing

Bien au contraire. Il range ses gants pour former les portiers de demain puisqu’il rejoint le staff des U23 de Seraing, où il officie déjà chez les jeunes depuis neuf saisons. Avec de beaux projets derrière la tête. "C’est l’exemple d’offre qu’il est interdit de refuser, souligne l’ancien Orétois. L’ancien entraîneur des gardiens rejoint Metz et on m’a demandé de reprendre ce rôle. Je suis quelqu’un d’ambitieux et il était évident de dire oui. Je suis en train de passer mon UEFA B, de recommencer des cours supplémentaires en éducation physique. J’ai évidemment un rêve, c’est de pouvoir devenir à terme l’entraineur des gardiens d’une équipe de D1A ou D1B."

Fidèle à ses principes, Kevin Wanson continuera d’exercer aussi en parallèle comme entraîneur des gardiens de l’UCE Liège. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le néo-retraité ne pense pas devenir entraîneur principal. "Mon plaisir, c’est de former les jeunes gardiens. J’ai déjà eu deux internationaux sous mes ordres, comme Aladin Bizimana. Je pense être fait pour ça, toutes les planètes sont alignées. "

L’arrêt de Kevin Wanson, c’est l’arrêt aussi d’une personnalité extrêmement appréciée dans notre arrondissement. Partout où il est passé, sa bonne humeur faisait de lui un gars indispensable dans un groupe. "Mes deux plus belles saisons sont d’ailleurs avec Jehay et Oreye, deux clubs de l’arrondissement, souligne celui qui est passé par La Calamine. Pour ma première saison comme gardien, j’ai figuré dans l’équipe-type de deuxième provinciale et lors de ma dernière saison, à Oreye, j’ai eu le prix de meilleur gardien de troisième provinciale. La boucle est donc bouclée. "

Si Kevin Wanson affirme que les cages risquent évidemment de lui manquer, le gardien de 33 ans a désormais envie de transmettre toutes ses connaissances aux plus jeunes. Avant, pourquoi pas, de le retrouver plus haut encore ? C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter.