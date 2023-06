Football - P1 (présentation): Ce Hannut new-look et rajeuni repart sur des bases plus saines

Un renouveau incarné forcément par le nouveau président qui n’a qu’un seul credo depuis sa prise de fonction: remettre le club sur les bons rails. "Nous sommes axés sur l’idée de baser à nouveau le club sur les jeunes, insiste Christophe Sinistri. On a envie de faire monter la P4 en P3 dans les deux ans et de faire un peu comme à Wanze/Bas-Oha en faisant monter des jeunes en équipe première. Et, dans les deux à trois ans, nous aimerions que l’équipe fanion évolue au niveau national. Oui, pour 2026, l’objectif est clair: une équipe en Nationale et l’autre en P3. L’écart serait alors idéal, un peu comme à Wanze/Bas-Oha ou Elsaute qui sont des exemples au niveau des jeunes. C’est vers cela qu’on doit tendre pour notre futur."

Un futur qui se prépare déjà maintenant car le noyau de cette P1 version Jofray Hella a été rajeuni. Mais la colonne vertébrale, composée des Botterman, Adrovic, Javaux, Cwynar, Crotteux ou encore Jamart, doit permettre aux Hesbignons de vivre une saison sereine. "Moi, je serais déjà très fier si on termine dans la colonne de gauche, reconnaît le président hannutois. Oui, c’est une année de transition, de stabilisation. Nous avons de très bons joueurs et on n’a pas choisi ces jeunes par hasard. Après, si la mayonnaise prend rapidement, cela peut aller tout de suite. Mais je laisse un an à notre coach, je ne lui mets pas de pression."

Car la vision du nouvel homme fort du club va au-delà de son équipe première. Et c’est l’ensemble du club qu’il compte bien ramener sur des bases plus solides. Et l’investissement sera bien plus global, histoire de n’oublier personne. "Nous avons un objectif: assainir le club, martèle Christophe Sinistri. Grâce à Nathalie, la femme de l’ex-président, et Vincent Lugand, nous avons obtenu un subside de 30.000 euros. Et cela a fait passer la dette de 40.000 à 10.000 euros. Nous avons désormais beaucoup moins peur du futur. Et puis, Stéphane Maréchal a trouvé pas mal de sponsors. Sans oublier que nous avons été très raisonnables dans les choix des joueurs. Nous voulons vivre une saison sereine tout en investissant ailleurs, notamment au niveau de la P4 ou des terrains. On a aussi laissé un peu trop aller les infrastructures. Je peux vous dire que nous allons refaire le parking et repeindre tout en vert et blanc. "

Les couleurs du club, mais aussi celles de la chemise que portait Christophe Sinistri ce dimanche pour cette présentation. Signe d’une nouvelle page blanche sur lequel le club compte bien écrire en belles lettres vertes, symboles de la renaissance.

Hella : «Je veux qu’on parle en bien de Hannut durant toute la saison»

Entre Jofray Hella et Hannut, l’histoire d’amour ne date pas d’hier. Et, après une première expérience en tant que joueur durant les années 2000, un nouveau chapitre s’est ouvert avec cette présentation d’équipe. «Hannut, c’est le club qui m’a révélé et j’y ai vécu quatre superbes années. J’habite à 1.5 kilomètres du terrain et j’ai toujours eu dans un coin de ma tête l’idée d’y revenir, avoue celui qui vient de passer dix saisons à Braives. J’avais simplement besoin de changer d’air et je suis très heureux de revenir aux bases. Certes, j’ai eu deux mois compliqués après avoir été écarté de Braives mais la rancœur est effacée. Et sans ce club, je ne serais peut-être pas là actuellement.»

Et cette aventure terminée prématurément a permis à «Jo» de préparer sereinement celle qui s’apprête à démarrer avec la confection d’un noyau rajeuni. «J’ai toujours eu pour principe que c’est un risque d’avoir trop de grands noms, avoue Jofray Hella. Mais cela ne veut pas dire que mon noyau n’est pas qualitatif, loin de à car douze ou treize gars ont connu le niveau national. Et puis, nous avons six gars de moins de 21 ans qui sont très prometteurs. Le but est de reformer un vrai groupe, c’est mon premier cheval de bataille. Je veux qu’on parle en bien de Hannut durant toute la saison, que ce soit au niveau éthique ou sportif. Si on fait ça, on a tout gagné.»

Et, justement, que peut viser ce Hannut version 2023-2024? «Je vois plus haut que le maintien, c’est certain. Je veux qu’on termine parmi les sept premiers et j’espère vraiment jouer le tour final, insiste celui qui a emmené quatre joueurs de Braives dans ses valises. Nous avons un début de championnat qui peut nous mettre sur la bonne voie si tout se passe bien. En tout cas, je pense avoir constitué un noyau bien balancé entre jeunesse et expérience. Nous avons misé sur des joueurs avec une bonne mentalité. Il y a aussi pas mal de technique dans le groupe avec des généraux derrière. Il faudra simplement faire attention à ne pas être trop joueurs.» Premiers éléments de réponse dans deux mois avec un affrontement face à l’UCE Liège pour lancer la saison.

Willé : «Réaliser une saison complète»

Depuis la fin de son aventure à Faimes, il y a plus d’un an et demi, on avait un peu perdu la trace d’Adrien Willé. Mais le revoilà sur le devant de la scène. «J’ai eu des graves problèmes personnels et j’avais un peu abandonné l’idée de rejouer au football, avoue le médian de 27 ans. Mais l’envie est revenue en allant voir des potes. Un jour, j’ai contacté Jofray Hella pour un ami et il m’a demandé ce que je faisais. Moi, si je reprenais le foot, c’était pour retrouver une bonne ambiance et cela me semble être le cas ici. Je vais prendre ce qu’on me donne, je ne revendique absolument rien. Mais j’ai envie de faire les choses bien et de réaliser une saison complète.»

Jamart : «Toujours aussi insouciant»

L’ailier, arrivé en droite ligne de Herstal, sera chargé de faire oublier Formica, les Henrot ou encore Cossalter. «Si je ressens de la pression? Pas du tout. Le foot, c’est un amusement, je joue comme au quartier. Et je ne change pas, je suis toujours aussi insouciant, nous ne sommes quand même qu’en P1, avoue celui qui n’est pas revenu sur sa parole malgré quelques contrariétés. Oui, j’ai eu quelques belles propositions, mais j’ai senti que Hannut me voulait vraiment. Des gens, qui ne sont plus là aujourd’hui, m’ont également dit de venir ici. Mais cela n’a rien changé, je suis très content de mon choix. Et quand je donne ma parole, je l’assume.»

Fraccari : «Je me sens prêt pour la P1»

Le grand médian défensif a décidé de prendre le même chemin que son coach. Pour lui, la P1 sera une grande découverte. «De ce que j’ai entendu, on ne joue pas trop au football dans la série et le jeu est plus orienté sur le physique, ce qui ne me dérange absolument pas. Il y avait déjà un très bon niveau en P2 avec beaucoup de belles équipes. La P1 ne me fait donc pas peur, je me sens prêt pour ce niveau, avance celui qui ne sait pas trop à quoi s’attendre de la saison à venir. C’est sûr que ça va mettre un peu de temps pour que tout se mette en place. Mais on a beaucoup de matchs de préparation pour cela. Et l’équipe est bien complète dans tous les secteurs.»

Charlier : «Mon choix de venir à Hannut est le bon»

Le meilleur buteur de Braives lors de la défunte saison a décidé de franchir un cap en rejoignant Hannut. «C’était dans mon intérêt, je pense, de jouer plus haut que la P2. C’est donc pour ça que j’ai décidé de suivre Jofray Hella, le coach qui m’a formé et qui m’a donné confiance en moi. J’ai été beaucoup critiqué, j’ai reçu des insultes, mais j’assume pleinement mon choix et je pense que c’est le bon. Ce sera sans doute plus dur, mais je pense que je serai plus à l’aise dans mes dribbles en P1. J’espère inscrire plus de dix buts, ça me ferait plaisir.»

Louis : «Si je preste, je jouerai»

Du haut de ses 17 ans, le jeune Tom Louis pourrait bien porter une partie du secteur offensif hannutois sur ses épaules. «Un club qui me proposait un plus beau projet qu’à Wanze/Bas-Oha où on comptait sur moi mais dans le costume de joker, de troisième attaquant. Ici, si je preste, je jouerai. Oui, c’est sûr qu’il y a un peu de pression, mais si j’ai réussi à jouer en P1 l’an passé, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverai pas ici à Hannut.»