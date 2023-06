Football (P1) – Hannut s’offre un nouveau joueur: Adrien Willé

Depuis la fin de son aventure à Faimes, il y a plus d’un an et demi, on avait un peu perdu la trace d’Adrien Willé. Mais le revoilà sur le devant de la scène. Il évoluera à Hannut lors de la saison 2023-2024. "J’ai eu des graves problèmes personnels et j’avais un peu abandonné l’idée de rejouer au football, avoue le médian de 27 ans. Mais l’envie est revenue en allant voir des potes. Un jour, j’ai contacté Jofray Hella pour un ami et il m’a demandé ce que je faisais. Moi, si je reprenais le foot, c’était pour retrouver une bonne ambiance et cela me semble être le cas ici. Je vais prendre ce qu’on me donne, je ne revendique absolument rien. Mais j’ai envie de faire les choses bien et de réaliser une saison complète. En tout cas, moi, si je ne me sens pas intégrer, je ne vais pas m’épanouir et pas venir. Mais, ici, tout le monde parle avec tout le monde, c’est une bonne chose. "