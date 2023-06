"Finir en dehors du Top 5 en P1 serait un échec" à Geer

Un club qui est passé à un fifrelin d’une montée historique en D3 ACFF, le 21 mai dernier, face à Flenu et qui a connu un exercice 2022-2023 exceptionnel. Geer ne cesse de grandir vite et bien.

Pour continuer à progresser, le cercle hesbignon a fait les efforts nécessaires pour confectionner une équipe capable de truster les premières places dans cette P1. Les Racz, Velegan, Merchie et Julin, quatre éléments qui ont connu la Nationale, doivent permettre aux Geerois de franchir un cap. Mais pas question pour autant de tout chambouler.

"Pour la première fois depuis qu’ils sont présents au club, les membres du staff auront une petite pression supplémentaire. Après une superbe saison, l’objectif est de faire aussi bien avec une présence au tour final" indique Maxime Beauduin, le président geerois. Un message qui n’est évidemment pas passé inaperçu auprès du T2 Bruno Philippe qui a répondu avec humour.

"Nous, le staff, on se met toujours la pression, dit-il. Mais avoir une pression supplémentaire des dirigeants n’est pas une mauvaise chose quand on est présent depuis aussi longtemps dans le même rôle. Cela permet de ne pas tomber dans une certaine routine. Il faut être honnête et réaliste: finir en dehors du Top 5 cette saison serait un échec après un tel recrutement."

Geer veut rester un club "régional"

Après avoir réalisé quelques jolis coups, ce Geer-là semble être armé pour figurer dans le haut de tableau. "Certains estiment que le club perd son identité mais c’est totalement faux, poursuit le président. Toutes les recrues proviennent du coin et ont un ancrage local. On veut que Geer reste un club régional et familial."

Pour ce faire, Nicolas Henkinet a eu l’intelligence de faire confiance à ses fidèles serviteurs. Vigil Bajo et Henquet sont restés au même titre qu’Amaury Docquier, la pépite geeroise. Tout est réuni pour voir les Hesbignons en haut de l’affiche. "Depuis que j’ai repris la présidence il y a 8 mois, c’est un réel bonheur. Il n’y a que l’équipe fanion qui performe mais c’est la vitrine du club et je suis hyper fier de voir que l’ambiance reste au top", poursuit Maxime Beauduin.

Les hommes de Nicolas Henkinet seront logiquement plus attendus que la défunte saison et les Geerois caressent le doux rêve d’une accession à la D3 ACFF. Un objectif quelque peu utopique il y a encore douze mois et qui pourrait se transformer en réalité en 2024.

Nicolas Henkinet, un coach heureux: «Le club grandit très bien»

Il n’est pas peu fier, Nicolas Henkinet. Et on le comprend. Les Geerois ont bien bossé en coulisses en vue de la saison prochaine et ce Geer version 2023-2024 s’annonce très costaud au sein de cette élite provinciale. Mais n’allez pas dire au coach geerois que le titre est acquis d’avance. « Oh non, loin de là, dit-il. Cette P1 sera encore aléatoire et toujours aussi costaude. Par exemple, des équipes comme Eupen et Malmedy se sont terriblement renforcées et on n’en parle presque pas. Néanmoins, avec un tel noyau, on ne peut pas se cacher non plus. L’objectif sera de viser le tour final et, bien sûr, je serai très heureux si on parvient à faire mieux.»

Présent au club depuis quinze ans, Nicolas Henkinet n’a cessé de voir évoluer Geer. « Et c’est ça qui me rend le plus fier. Depuis notre titre de champion en P2 (NDLR : EN 2019), le club continue de grandir tout en gardant sa philosophie. Il suffit d’ailleurs de constater que plusieurs joueurs qui ont été champions en P2 sont toujours avec nous maintenant. Geer, c’est une vraie famille, se réjouit le frère de Laurent. D’autant plus qu’au niveau du budget, cela n’a que très peu évolué par rapport aux saisons précédentes. Les bénévoles ont réalisé un boulot monstre, tout comme Mike Bekaert. Depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an, il a fait bouger les choses et a permis au club de passer un palier.»

Les Hesbignons sont à un tournant de leur histoire. Et celle-ci pourrait s’annoncer encore un peu plus radieuse dans les prochains mois. « Récemment, j’ai donné un questionnaire aux joueurs concernant leurs objectifs pour cette saison. Et beaucoup sont ambitieux et veulent jouer le haut du tableau. C’est important d’avoir une telle mentalité dans un groupe », souligne un coach conscient que son équipe fait partie des favoris au titre

Ce que les joueurs pensent

Pasteels : «J’ai faim de foot»

Cela faisait plusieurs mois qu’on n’avait plus entendu parler de Gauthier Pasteels. C’est que le joueur de 22 ans avait décidé de quitter Hannut en mars dernier. «Mais j’ai continué à m’entraîner de mon côté, dit-il. Le football me manque et j’ai faim. J’ai envie de prouver à tout le monde que j’ai le niveau pour le top de la P1. Mes ambitions? Je veux être champion. Sur papier, l’équipe est incroyable. L’ambiance est déjà excellente entre nous, on sent tout de suite que Geer est un club particulier et familial.»

Julin : «Pas un problème de redescendre»

Actif depuis plusieurs saisons en D2 ACFF à Waremme, Max Julin n’a pas hésité bien longtemps pour signer à Geer. «Vu que Waremme descendait, j’avais envie d’un nouveau défi, dit-il. Quand Geer est venu aux nouvelles, je n’ai pas hésité bien longtemps. L’un de mes meilleurs amis est Sam Georges et il ne m’a dit que du bien de ce club. Et, pour l’instant, je dois bien avouer que je suis agréablement surpris de cette ambiance familiale. J’arrive à Geer pour jouer le titre et marquer le plus possible. Je ne me suis pas fixé de limite.»

Merchie : «Juste à côté de chez moi»

Tristan Merchie arrive, lui aussi, de Waremme. Et, lui aussi, se montre ambitieux à l’instar de Max Julin. «Si je suis là, c’est pour jouer les deux premières places. Il faut être ambitieux avec un tel groupe, explique l’intéressé de 24 ans. Je connais déjà quelques joueurs et j’habite juste à côté du club. Tout est réuni pour passer une belle saison. À titre personnel, j’espère marquer davantage que les dernières saisons et distille beaucoup plus d’assists. Ce n’est pas parce que j’ai évolué plusieurs saisons en nationale que je serai titulaire indiscutable. C’est à moi de prouver dès les premiers entraînements que je mérite ma place.»

Vigil Bajo : «Jamais vu Geer aussi fort sur papier»

«C’est ma huitième saison au club et je n’ai jamais vu Geer aussi fort sur papier, explique le capitaine Vincent Vigil Bajo. Maintenant, c’est bien beau de transférer des gros joueurs, mais il faut que la mayonnaise prenne. Je fais entièrement confiance au club qui a su faire venir des gars d’expérience avec une belle mentalité. L’objectif restera d’accrocher une place pour le tour final, on ne devra pas se cacher.»

Le noyau

Les joueurs

Gardiens: Anthony Racz (Hannut), Gilles Vanzwijgenhoven (Geel).

Arrières: Florian Brassinne, Grégory Coulon, Lucas Delvaux, Tristan Merchie (Waremme), Allan Vrijdags, Dimitri Velegan (Richelle)

Médians: Hugo Bekaert, Benjamin Maurice (Verlaine), Sam Georges, Gauthier Pasteels (Hannut), Thibaut Henquet, Laurent Père (Hannut), Vincent Vigil Bajo, Victorien Louis.

Avants: Amaury Docquier, Adrien Fadda, Lorenzo Messina, Maxim Philippe, Max Julin (Waremme), Pierre Vervoort, Adil Cokgezen, William Dubuisson, Alxandre Matte.

Le staff

Entraîneur: Nicolas Henkinet (6esaison)

Entraîneur adjoint: Bruno Philippe.